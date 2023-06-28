露營客南庄山區疑遭毒蛇咬傷暈眩 警車開道緊急送醫

賴姓男子與家人到苗栗縣南庄鄉蓬萊地區露營，昨晚他的右腳拇指疑遭毒蛇咬傷，出現頭暈等症狀，但也不清楚是那種毒蛇，隨後由營主駕車緊急送下山急救，途中發現有頭份警分局的巡邏警車，趕緊求助，由警車開道，原本可能要半小時的車程在14分鐘內就趕到，及時注射抗蛇毒血清並觀察。

頭份警分局指出，南埔派出所所長羅經仁、警員賴致寧於昨晚7點時26分執行巡邏勤務時，行經124線乙線道路4.5公里處時，發現後方有輛自小客車以喇叭、燈光、手勢向警方求助，員警立即下車關心，吳姓營主說明露營區內的賴姓客人疑遭毒蛇咬傷，希望警方協助開道送醫，員警隨即沿路開啟警示燈及鳴放警笛，14分鐘內迅速將賴姓男子護送到頭份為恭紀念醫院，接受抗蛇毒血清注射。

衛生局表示，天氣漸炎熱，加上苗栗地屬山城，氣候溫暖多溼，適合蛇類繁殖出沒，遊客如前往山區，露營、賞花、郊遊或工作時，應穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及竹林，先用竹棍驚蛇，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時段，在蛇類出沒處逗留，避免遭毒蛇咬傷。