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苑裡公有零售市場拆除重建經費墊付案 代表會抓大放小

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮代表會第3次臨時會，經歷昨天會場外衝突，今天旁聽民眾及維護秩序警力均增加一倍。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮代表會第3次臨時會，經歷昨天會場外衝突，今天旁聽民眾及維護秩序警力均增加一倍。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮代表會第3次臨時會今天第三天開議，昨天針對公所提出的公有零售市場拆除重建，總經費達3.3億元墊付案，最後經表決未通過，但今天有關該市場三戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，順利通過。

經歷昨天會場外衝突，今天旁聽民眾及維護秩序警力均增加一倍，所幸代表會「抓大放小」，重建總經費3.3億元墊付案昨雖暫時被擱置，但今天地上物拆遷補償經費得以通過，平和落幕。

不過，代表會仍決議附加但書，請公所函示中央該墊付案預算法條的適法性，若不符再列入追加減預算審查。

公所表示，因這三戶都位在重建基地範圍內，為利工程順利進行，拆遷勢在必行，目前三戶承租戶僅有一戶同意拆遷補償辦法，另有兩戶還在積極協商當中。

苑裡鎮公所提請代表會審議公有零售市場重建案中的三戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，今天順利通過。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所提請代表會審議公有零售市場重建案中的三戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，今天順利通過。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣

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