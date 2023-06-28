聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡公有零售市場拆除重建經費墊付案 代表會抓大放小
苗栗縣苑裡鎮代表會第3次臨時會今天第三天開議，昨天針對公所提出的公有零售市場拆除重建，總經費達3.3億元墊付案，最後經表決未通過，但今天有關該市場三戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，順利通過。
經歷昨天會場外衝突，今天旁聽民眾及維護秩序警力均增加一倍，所幸代表會「抓大放小」，重建總經費3.3億元墊付案昨雖暫時被擱置，但今天地上物拆遷補償經費得以通過，平和落幕。
不過，代表會仍決議附加但書，請公所函示中央該墊付案預算法條的適法性，若不符再列入追加減預算審查。
公所表示，因這三戶都位在重建基地範圍內，為利工程順利進行，拆遷勢在必行，目前三戶承租戶僅有一戶同意拆遷補償辦法，另有兩戶還在積極協商當中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言