苑裡公有零售市場拆除重建經費墊付案 代表會抓大放小

苗栗縣苑裡鎮代表會第3次臨時會今天第三天開議，昨天針對公所提出的公有零售市場拆除重建，總經費達3.3億元墊付案，最後經表決未通過，但今天有關該市場三戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，順利通過。

經歷昨天會場外衝突，今天旁聽民眾及維護秩序警力均增加一倍，所幸代表會「抓大放小」，重建總經費3.3億元墊付案昨雖暫時被擱置，但今天地上物拆遷補償經費得以通過，平和落幕。

不過，代表會仍決議附加但書，請公所函示中央該墊付案預算法條的適法性，若不符再列入追加減預算審查。