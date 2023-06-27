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苗栗首座滾輪式溜滑梯啟用 暑假新景點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣首座滾輪式溜滑梯在功維敘隧道南口青青草原今天啟用，提供隧道星空視覺。記者范榮達／攝影
苗栗縣首座滾輪式溜滑梯在功維敘隧道南口青青草原今天啟用，提供隧道星空視覺。記者范榮達／攝影

苗栗縣首座滾輪式溜滑梯在功維敘隧道南口青青草原今天啟用，提供隧道星空視覺，加上季節限定獨角仙爆發，成為功維敘新亮點，苗栗市長邱鎮軍期許成為火車頭，帶動觀光區塊。

縣政府推動「公園2.0」計畫，打造一鄉鎮一特色公園，1300萬元在苗栗市功維敘隧道南口青青草原，興建滾輪式溜滑梯，縣府完成後，交由市公所後續維護管理，縣長鍾東錦、邱鎮軍等人今天主持啟用典禮。

滾輪式溜滑梯是全縣第一座，遊戲場占地約0.1公頃，瀏滑梯高5.5公尺，長約31公尺，前半段隧道感應提供全彩立體星空投影，邱鎮軍認為功維敘隧道是熱門景點，滾輪式溜滑梯讓遊憩體驗更加充實多元，尤其是公所在青青草原復育獨角仙最近爆發，都是送兒童的暑假禮物。

邱鎮軍說，功維敘增加滑輪式溜滑梯亮點，設施大致完成，公所希望往外串連到羊寮坑杜石地一號紫錐花莊園、聯合大學八甲校區觀光農場，結合周邊的貓裏休閒農業區，帶動發展觀光區塊。

公園2.0推手縣府水利處長楊明鐃今天參加滑輪式溜滑梯啟用典禮，他並預告縣府正爭取比照新北市二重疏洪道河濱公園，計畫在後龍溪龜山大橋、新東大橋間，及中港溪頭份大橋附近，各興建一座地景式堤防溜滑梯，也請鄉親拭目以待。

苗栗縣市送給兒童暑假大禮，今天啟用功維敘隧道南口青青草原滾輪式溜滑梯。記者范榮達／攝影
苗栗縣市送給兒童暑假大禮，今天啟用功維敘隧道南口青青草原滾輪式溜滑梯。記者范榮達／攝影
苗栗縣首座滾輪式溜滑梯在功維敘隧道南口青青草原今天啟用，苗栗市長邱鎮軍開心體驗。記者范榮達／攝影
苗栗縣首座滾輪式溜滑梯在功維敘隧道南口青青草原今天啟用，苗栗市長邱鎮軍開心體驗。記者范榮達／攝影

溜滑梯 邱鎮軍 苗栗縣

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