揭特種部隊秘辛 黑蝙蝠中隊文物館 完整文史免費看

冷戰時期，台灣和美國中情局合作成立黑蝙蝠中隊，負責進入大陸與北越領空進行電子偵測。如今物換星移，當年位於新竹市東大路二段的營區現已成為黑蝙蝠中隊文物陳列館，即日起舉辦主題展，以4大展區介紹其歷史、任務用品、服裝與生命故事，免費參觀。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展，4大展區「逆風而行」介紹黑蝙蝠中隊的歷史沿革；「星夜潛行」展出黑蝙蝠中隊任務用品、服裝；「任重道遠」敘述重要特種任務；「榮耀星空」呈現隊員與眷屬的生命故事。

黑蝙蝠隊員出任務時，會搭上無配備武器的偵察機深入敵軍領空，以低空飛行執行高風險的空投與偵察任務；遇敵人攻擊，只能利用地形掩護閃躲，仰賴隊員間密切合作才有機會平安返航，當年相關資訊被列最高機密，甚至連家屬都不知曉任務內容，直到近年才漸解密。

文化局指出，館藏「陶瓷大象」是由衣復恩將軍從泰國帶回，放在營區門口作花台裝飾，黑蝙蝠中隊解編後，營區內物品多移轉至新竹與桃園等空軍基地，陶瓷大象成唯一留下歷史見證物。

黑蝙蝠中隊文物陳列館除展示完整文史紀錄，所在地也是當年黑蝙蝠中隊營區原址，館舍外型參考美軍顧問團宿舍形貌建造，2009年開館後即受民眾喜愛。