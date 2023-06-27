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1200月票將上線 桃捷增加尖峰班車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
基北北桃1200月票即將上線，桃捷昨宣布，8月起尖峰時段增開3班直達車，降低班距。圖／桃捷提供
基北北桃1200月票即將上線，桃捷昨宣布，8月起尖峰時段增開3班直達車，降低班距。圖／桃捷提供

國境解封後觀光旅遊人潮增加，桃園機場捷運今年5月運量已達248萬人次，隨著基北北桃1200月票7月1日即將上線，桃捷公司昨天宣布，繼4月和7月各加開1班加班車後，8月起將在尖峰時段增開3班直達車，並適時調整班距。

桃捷虧損連連，機捷是否增班便利旅客一直是討論的話題，多位民代近年陸續建議，新市府上任後政策態度逐漸明朗。桃捷昨天表示，希望透過增加直達車班次，提供沿線通勤族更快速的乘車需求，未來也將滾動式檢討營運模式，適時地調整班距。

桃捷說，按規畫，機捷4月和7月將各增開1列晨峰普通車，其中1列早上7點22分從A10山鼻站發車，站站停靠，上午8點1分抵達A1台北車站；另1列早上7點37分從A10山鼻站發車，同樣站站停靠，8點16分抵達A1台北車站。

看準中壢及青埔地區通勤族人口增加，機捷8月起增開3列尖峰列車，其中1列北上，早上8點4分抵達A1台北車站，其餘2列南下，1列早上6點15分從A1台北車站出發，7點19分抵達A21環北站，另1列晚間7點從A1台北車站出發，8點4分抵達A21環北站。

另，台鐵近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起可開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。桃園市交通局昨天表示將加碼補助，7月1日起民眾持桃市敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起站或迄站為桃園市轄內車站，每趟次最多補助30元，超出部分由電子錢包餘額扣款；至於敬老、愛心及優待卡因已提供大眾運輸搭乘優惠，無法設定1200定期票。

台北車站 桃捷 桃園機場

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