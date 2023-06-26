30年竹南國泰夜市屢罰遭斷電仍續營業 苗縣府下最後通牒

苗栗縣人口數居前三的頭份市、竹南鎮，兩市鎮相鄰，休閒夜市卻是兩樣情。上周末，頭份公11夜市市集才新開幕登場，成立30年的竹南國泰夜市卻因違規在工業區土地上營業使用，經民眾檢舉，遭縣府多次開罰，上周二處以強制斷電。

不過，上周六（24日)業者仍繼續營業使用，縣府今天下最後通牒，如果本周六仍未改善，將持續開罰地主、業主，並告知攤商，如果繼續違規經營，依法可以對於個別攤商，依違反都市計畫法開罰，基本罰鍰6萬元。

國泰夜市屬私人經營，已有30多年的歷史，有一百多攤周六做生意，因在甲種工業區內，不符合公共服務設施目的，近來一再遭檢舉違反都市計畫土地容許使用，縣府多次稽查勸導，但地主及招攤業主沒有改善，縣府先後3次開單處罰6萬元、15萬元及30萬元。

縣府表示，竹南國泰夜市經多次開罰仍於每週六續營業，自去年多次與夜市經營者溝通，勸說可於其他合法土地經營，並請竹南鎮公所輔導地方夜市移至合法土地，但業者擔心養客不易，且其他位置區位不佳或所有權人難以協調溝通承租，遲未遷移合法場地經營。

本月20日進行斷電作業，對於違規使用的土地上，計有3顆電錶予以拆除，當天土地所有權人也派代表至現場，主管單位再次告知不得再營業使用，且後續如要向台電公司申請復電，必須經縣府認定確實無違法使用之事實，始得復電。

但夜市經營者無視公權力，斷電後在上周六（24日)繼續營業使用，縣府重申夜市經營需於商業區、或其他公共設施保留地，且依「苗栗縣臨時攤販集中場區管理辦法」向各鄉(鎮、市)公所申請使用，並須成立攤販協會執行相關公共安全事務，經地方鄉(鎮、市)公所核准後始得經營。

竹南鎮公所表示，在體恤民情與公權力之間，在取得平衡是很兩難的事，鎮內目前可申設夜市的用地，商業區土地面積小，地少人稠，不符需求；市場用地只有一個，也難以出租使用；建議業者可尋覓適當的公共設施保留地，再去承租申設，才能合法使用。