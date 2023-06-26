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記得儲水！桃園市桃園區7月3日停水10小時、影響5393戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台水預定7月3日上午0時起至7月3日10點將停水10小時，預計影響桃園區5393戶停水。本報資料照片
台水預定7月3日上午0時起至7月3日10點將停水10小時，預計影響桃園區5393戶停水。本報資料照片

為提升供水穩定，台水公司北區工程處將辦理「桃大湳系統送龜山林口複線工程」「桃園區桃鶯路與樹仁二街口新舊管線連絡施工工程」，預定7月3日上午0時起至7月3日10點將停水10小時，預計影響桃園區5393戶停水，請民眾事先儲水備用。

桃園市經發局表示，停水區域包括桃園區大原路、大明街、大智路、大豐路、延平路、桃鶯路、榮華街、樹仁一街、樹仁二街、樹仁七街、樹仁八街、樹仁六街。

台水公司提醒，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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