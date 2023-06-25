拉拉山森林遊樂園大塞車暫無解 暑假民宿盼遊客平日來

端午節連假結束，拉拉山國家森林遊樂區連日吸引遊客大塞車，今天上山人潮、車潮略減仍不少，警方統計前往山上遊客仍逾1500人，造成停車不足塞車，桃園市民宿發展協會理事長陳秉弘今天下午表示，連假幾天來復興旅遊民宿額滿，預估7、8月暑假民眾出國之外，國旅出遊增加，目前假日訂房約5、6成，有意暑假國旅民眾可選擇平日出遊，避開塞車人潮。

端節連假來，桃園市復興區適逢水蜜桃季展開，拉拉山國家森林遊樂區開幕後第一個連假，吸引大批民眾上山出遊，桃園觀光景區舒適燈號的拉拉山區連3天亮紅燈，拉拉山國家森林遊樂區僅78個停車位，車多又採1進1出方式，造成大塞車，引起遊客批評，今天上午至今，遊客略減仍達1500人，大溪警方連續每天出動員警4人及上月新成立復興義交2人指揮疏導交通。

新竹林管處副處長劉忠憲表示，拉拉山國家森林遊樂區開幕優惠，現在又進入拉拉山水蜜桃季，6至8月遊客多，端節連假遊客車輛多，該園區只有78個停車位，停車空間有限，每天只能容納三分之一車輛，該處與華陵社區發展協會簽約付費計程車，提供遊客接駁入園，民眾入園門票半價優惠，還可再打8折，鼓勵遊客搭乘，只是上巴陵停車位少，園區車位有限，暫時仍無法找到解決停車問題，

至今天下午，大溪老街人潮仍多，不過包括老街、拉拉山遊客中心、角板山等各景區舒適燈號均呈現綠燈，警方表示，拉拉山國家森林遊區神木群連假吸引人潮擁擠、停車位少造成塞車，今天下午遊客回程離開重要路口車多，警方加派警力在大溪武嶺橋及五叉路口管制，介壽、員林路口禁止左轉疏導車流，避免塞車。