桃園龍舟賽龍王由大溪區隊拿下 龍潭凌雲里獲神農旗
2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今閉幕，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名參賽，其中今年新增的里別組合由龍潭凌雲里獲得總冠軍，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」，而龍王戰由大溪區隊以不到半秒之差擊敗龍潭區隊，贏得龍王獎殊榮，桃園市長張善政表示，期待明年能持續擴大辦理端午活動。
龍潭大池龍舟賽連續舉行3天，經過一番廝殺冠軍出爐，張善政今出席閉幕典禮，並頒發神農旗及龍王給冠軍隊伍，張指出，龍舟賽是桃園一年一度具有客家特色的傳統盛事，並且是全台唯一在埤塘舉辦的賽事。經過3天激烈的比賽後，龍王終於產生，張勉勵所有參賽隊伍持續精進，持續爭取明年龍舟賽的佳績，期待往後的龍舟賽能越辦越盛大，讓這項百年傳統得以傳承。
張指出，歸鄉文化節除了龍舟競賽還有Hakka 粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式 DIY 活動、SUP 立槳、龍舟百年風華展等多項活動，都相當精彩，希望明年能擴大辦理。
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