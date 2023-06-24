快訊

北市驚傳機械停車塔「連人帶車」墜B3 警消搶救中

嚇到孩子？ 「無辜網紅大雁」被遊客一腳踢斷脖子慘死

桃園龍舟賽龍王由大溪區隊拿下 龍潭凌雲里獲神農旗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽，龍潭凌雲里獲得總冠軍，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」。記者翁唯真／攝影
2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽，龍潭凌雲里獲得總冠軍，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」。記者翁唯真／攝影

2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今閉幕，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名參賽，其中今年新增的里別組合由龍潭凌雲里獲得總冠軍，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」，而龍王戰由大溪區隊以不到半秒之差擊敗龍潭區隊，贏得龍王獎殊榮，桃園市長張善政表示，期待明年能持續擴大辦理端午活動。

龍潭大池龍舟賽連續舉行3天，經過一番廝殺冠軍出爐，張善政今出席閉幕典禮，並頒發神農旗及龍王給冠軍隊伍，張指出，龍舟賽是桃園一年一度具有客家特色的傳統盛事，並且是全台唯一在埤塘舉辦的賽事。經過3天激烈的比賽後，龍王終於產生，張勉勵所有參賽隊伍持續精進，持續爭取明年龍舟賽的佳績，期待往後的龍舟賽能越辦越盛大，讓這項百年傳統得以傳承。

張指出，歸鄉文化節除了龍舟競賽還有Hakka 粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式 DIY 活動、SUP 立槳、龍舟百年風華展等多項活動，都相當精彩，希望明年能擴大辦理。

2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽，龍王戰由大溪區隊以不到半秒之差擊敗龍潭區隊，贏得龍王獎殊榮。記者翁唯真／攝影
2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽，龍王戰由大溪區隊以不到半秒之差擊敗龍潭區隊，贏得龍王獎殊榮。記者翁唯真／攝影

龍舟賽 張善政

延伸閱讀

楊梅參香 朱立倫指侯友宜能讓兩岸和平、大家過好日子

張善政邀侯友宜到桃園 福隆巖清水祖師廟贈匾「神恩廣大」

張善政被批行政不中立 她嗆鄭文燦更嚴重

侯友宜楊梅參香朱立倫、張善政挺 侯全力捍衛中華民國

相關新聞

竹市府宣布加碼收購回收廢漁網 最高每公斤30元

新竹市政府為妥善處理廢棄漁網，今年由環保局與產業發展處攜手合作啟動「海洋風收站」回收廢棄漁網，每公斤可兌換15元，由於成...

桃園龍舟賽龍王由大溪區隊拿下 龍潭凌雲里獲神農旗

2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今閉幕，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名參賽，...

新竹巨城辦捐血送電影票及抵用券 1天募1239袋熱血

今天是端午節連假第3天，新竹市Big City遠東巨城購物中心考量民眾出遊導致捐血人潮銳減，今天攜手15家協力廠商舉辦「...

7月1萬戶 房東有好康 桃園包租代管服務弱勢住的需求

桃園市住宅發展處表示，以服務經濟弱勢和身心障礙者為主的包租代管工作今年邁入第4期招租，已經向內政部爭取到1萬戶的額度，同...

僧醫會安養如意苑動土 打造14甲多功能僧伽照護園區

財團法人佛教僧伽醫護基金會在苗栗縣後龍鎮南勢山籌建廣達14公頃的安養如意苑上午動土，將打造集安養 、長照、重症調養、修行...

沙崙園區埋廢棄物 桃市府求償敗訴

桃園市政府開發大園沙崙產業園區，2019年以4.8億元向中油公司購地，隔年動工卻發現地底埋有海量建築廢棄物，又花費1.1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦