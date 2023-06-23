龍潭歸鄉文化節今開幕 今花火之夜煙火長達7分鐘
2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今舉行開幕式，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名參賽，明天也將迎來決賽，讓所有團隊爭取總獎金183萬元，除了龍舟競賽還有Hakka 粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式 DIY 活動、SUP 立槳、龍舟百年風華展等多項活動，其中今晚8時許花火之夜煙火長達7分鐘。
桃園市長張善政今上午前往龍潭大池表示，龍潭大池陂塘龍舟賽歷史悠久，至今已逾百年，是全台灣最受矚目的龍舟賽，過去3年因疫情停辦，今年恢復舉辦，共112隊報名參賽，總獎金加碼提高至183萬元，並勉勵所有參賽隊伍將蓄積3年的能量爆發出來，創造佳績。
新北市長侯友宜今也受邀出席致詞說，龍潭龍舟賽歷史悠久，桃園龍舟賽在全國有名，現場的競爭氣氛激烈，龍潭龍舟賽要採跪姿且考驗選手耐力、毅力及堅持力，今桃園市政府及國民黨市議會黨團也組隊參賽，以他在新北市府經驗，議會永遠都會贏市府團隊，但希望市府今年給張善政面子贏議員。
今開幕賽由桃園市議會國民黨團對上市府團隊，競爭相當激烈，也為今天比賽拉開序幕，最後由市府團隊首先奪旗拿下勝利。
今年的龍潭歸鄉文化節除了精彩的龍舟賽事，也安排精彩的一系列活動，如水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、Hakka粽夏音樂饗宴、SUP立槳、仲夏市集、端午節體驗式活動及龍舟百年風華展等多項極具特色並寓教於樂的活動。
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