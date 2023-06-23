龍潭歸鄉文化節今開幕 今花火之夜煙火長達7分鐘

2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今舉行開幕式，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名參賽，明天也將迎來決賽，讓所有團隊爭取總獎金183萬元，除了龍舟競賽還有Hakka 粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式 DIY 活動、SUP 立槳、龍舟百年風華展等多項活動，其中今晚8時許花火之夜煙火長達7分鐘。

桃園市長張善政今上午前往龍潭大池表示，龍潭大池陂塘龍舟賽歷史悠久，至今已逾百年，是全台灣最受矚目的龍舟賽，過去3年因疫情停辦，今年恢復舉辦，共112隊報名參賽，總獎金加碼提高至183萬元，並勉勵所有參賽隊伍將蓄積3年的能量爆發出來，創造佳績。

新北市長侯友宜今也受邀出席致詞說，龍潭龍舟賽歷史悠久，桃園龍舟賽在全國有名，現場的競爭氣氛激烈，龍潭龍舟賽要採跪姿且考驗選手耐力、毅力及堅持力，今桃園市政府及國民黨市議會黨團也組隊參賽，以他在新北市府經驗，議會永遠都會贏市府團隊，但希望市府今年給張善政面子贏議員。

今開幕賽由桃園市議會國民黨團對上市府團隊，競爭相當激烈，也為今天比賽拉開序幕，最後由市府團隊首先奪旗拿下勝利。