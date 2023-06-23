完工半年至今未啟用 竹東仁愛立體停車場挨批養蚊子

位於新竹縣竹東鎮耗資近5億元興建的仁愛立體停車場，自去年底完工落成後，一直處於招標階段，光今年就已經流標5次，權利金更是一再下修，仍無業者感興趣，鎮公所預計下周再次開標，若順利招標出去，最快也要年底才會開幕啟用。

竹東鎮公所坦言，過去幾次招標情況不順利是因為業者反映權利金太高，從去年開始仁愛立體停車場的權利金金額已從每年3600萬元一路下修到目前的每年1000萬元，6月29日同樣將以調整後的金額在公所開標。

據了解，仁愛立體停車場規畫1樓及地下1樓規畫為商場空間，原本傳可能吸引大型量販業者或連鎖超市業者進駐，將停車場業務與商場綑綁招標，公所也有信心成功招商，但屢次流標卻讓仁愛停車場是否能啟用存在不確定因素。

鎮公所為讓仁愛立體停車場順利招標出去，除了下修權利金外，就連投標資格也不斷下修門檻，從原本要求實收資本額達200萬元，已經修正為100萬元，考量商場與停車場都統一委外經營，雖要求投標業者需要有10年內投標經營商場及停車場的經驗，不過投標金額也從1120萬元調整為400萬元。

不少鎮民抱怨，仁愛立體停車場早已完工大半年，占據最熱鬧的中央市場路段卻始終未啟用，除了春節期間曾短暫開放外，其餘時間都是封閉狀態，質疑是否仁愛停車場將變蚊子館，浪費了內部533格汽車停車位空間。