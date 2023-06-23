快訊

差點踏上泰坦號死亡之旅！2關鍵原因 英富豪最後一刻退出

炎亞綸畫面還能播嗎？「營業中」鄭重表態了

不是在1樓！他好奇2樓裝鐵捲門有何作用 內行人解釋2功能：好用

完工半年至今未啟用 竹東仁愛立體停車場挨批養蚊子

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東仁愛立體停車場招標不順利，使得停車場持續閒置無法營運。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛立體停車場招標不順利，使得停車場持續閒置無法營運。記者巫鴻瑋／攝影

位於新竹縣竹東鎮耗資近5億元興建的仁愛立體停車場，自去年底完工落成後，一直處於招標階段，光今年就已經流標5次，權利金更是一再下修，仍無業者感興趣，鎮公所預計下周再次開標，若順利招標出去，最快也要年底才會開幕啟用。

竹東鎮公所坦言，過去幾次招標情況不順利是因為業者反映權利金太高，從去年開始仁愛立體停車場的權利金金額已從每年3600萬元一路下修到目前的每年1000萬元，6月29日同樣將以調整後的金額在公所開標。

據了解，仁愛立體停車場規畫1樓及地下1樓規畫為商場空間，原本傳可能吸引大型量販業者或連鎖超市業者進駐，將停車場業務與商場綑綁招標，公所也有信心成功招商，但屢次流標卻讓仁愛停車場是否能啟用存在不確定因素。

鎮公所為讓仁愛立體停車場順利招標出去，除了下修權利金外，就連投標資格也不斷下修門檻，從原本要求實收資本額達200萬元，已經修正為100萬元，考量商場與停車場都統一委外經營，雖要求投標業者需要有10年內投標經營商場及停車場的經驗，不過投標金額也從1120萬元調整為400萬元。

不少鎮民抱怨，仁愛立體停車場早已完工大半年，占據最熱鬧的中央市場路段卻始終未啟用，除了春節期間曾短暫開放外，其餘時間都是封閉狀態，質疑是否仁愛停車場將變蚊子館，浪費了內部533格汽車停車位空間。

有鎮民提出建議是否能將商場及停車場分開招標，至少讓停車場能先順利招標出去由委外業者經營，民眾也能先行享受停車便利，不過鎮公所表示因為內部設備，包含電梯、機電都是共用，因此較難分開招標，公所仍會持續招商，吸引業者投標。

竹東仁愛立體停車場1樓規畫為商場空間，原本預計今年中對外開幕，至今卻仍未招標出去。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東仁愛立體停車場1樓規畫為商場空間，原本預計今年中對外開幕，至今卻仍未招標出去。記者巫鴻瑋／翻攝

停車場 蚊子館 新竹

延伸閱讀

竹東圓環大改造 20年鋪面磚全剷除鋪柏油

支付海外權利金 兩方式節稅

花7億元蓋立體停車場 台東縣議員轟浪費公帑

台東蓋7億立體停車場惹議 議員輪番質詢

相關新聞

4.8億買地挖出海量垃圾 桃市府向中油求償1.1億敗訴

桃園市政府開發沙崙產業園區，2019年5月以4.8億餘元向中油收購大園區沙崙段土地，隔年開工興建污水處理廠，發現地底埋有...

完工半年至今未啟用 竹東仁愛立體停車場挨批養蚊子

位於新竹縣竹東鎮耗資近5億元興建的仁愛立體停車場，自去年底完工落成後，一直處於招標階段，光今年就已經流標5次，權利金更是...

新竹縣消防猛男龍舟賽奪冠 全隊露出大肌肌興奮合影

新竹縣縣長盃龍舟賽昨天在新豐池和宮登場，23支隊伍在池和湖比拚，今年冠軍由賽前大熱門新竹縣消防局隊順利奪下，隊員開心終於...

苗栗頭份大橋、台72線客屬大橋東行路段 26日起施工管制交通

苗栗縣台72線東西向快速道路辦理防落石柵鋼構吊裝與橋梁維修，6月26日起一連3天將施工管制部分路段交通，另外頭份市頭份大...

天熱竹市南寮親子沙灘還不能戲水 竹市府曝原因

天氣越來越炎熱，新竹市今天高溫上看33度，不少民眾想到新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘戲水池消暑卻發現架起工程圍籬因而「碰...

農地違建別僥倖！衛星監測增至每周1次 竹市府：最高罰30萬元

農地違規使用時有所聞，新竹市政府地政處今天指出，內政部運用衛星影像偵測國土疑似變異點，已在近期升級國土利用監測頻率，衛星...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦