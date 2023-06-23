新竹縣消防猛男龍舟賽奪冠 全隊露出大肌肌興奮合影

新竹縣縣長盃龍舟賽昨天在新豐池和宮登場，23支隊伍在池和湖比拚，今年冠軍由賽前大熱門新竹縣消防局隊順利奪下，隊員開心終於一雪前恥，因為去年新竹縣消防局曾意外落馬輸給湖口青工隊，所以今年賽前密集特訓，奪冠後隊員更開心曬出健壯肌肉合影。

李姓隊員表示，2個月前消防局就召集各分隊勇猛的弟兄一起參與龍舟賽集訓，隊上每位隊員都是平時有健身習慣的猛男，超過一半的人都曾經獻出肉體拍新竹縣消防猛男月曆，因此在龍舟賽特訓上同樣不馬虎，要跟臉健身一樣精實。

消防局長陳中振表示，因為新竹縣消防局龍舟隊一直是歷年龍舟賽常勝軍，因此都是選拔各分隊選拔身強體壯的消防員加入特訓，要求隊員要有默契、一致性，在賽前也全隊移師新竹市明湖基地訓練，保持隊員划槳的士氣。

新竹縣府表示，今年縣長盃龍舟賽共有23支隊伍參賽，其中又分為公開組16隊及混合組7隊。公開組由「新竹縣政府消防局」、「台北海洋科技大學」、「龍消郎」、「池和隊」、「漂流木」與「新豐鄉原住民族促進文化發展協會」分別拿下第1至第6名，奪冠的新竹縣消防局隊因此可獲得10萬元獎金。

混合組則由「紅毛港三村福德協會諾亞瘋舟」、「新竹縣紅樹林運動休閒協會」、「諾亞瘋舟採紅菱組」與「華吧划吧」拿下第1至第4名；精神總錦標由公開組池和隊獲得，混合組則由新竹縣紅樹林運動休閒協會獲得。