苗栗縣龍舟賽成績出爐 苗栗縣消防局蟬聯社會組冠軍
睽違3年，苗栗縣龍舟錦標今年端午節恢復舉辦賽，今天上午10點起在竹南鎮港墘里的中港溪河道熱鬧登場，共有39支隊伍參賽，吸引大批民眾頂著高溫現場觀賽，直到傍晚賽事結束，成績出爐，最受矚目的社會組項目，由苗栗縣消防局及佳興社區發展協會蟬聯冠亞軍。
主辦單位指出，龍舟賽道位在中港溪鄰近出海口水面，因今天逆風及適逢漲潮中，增加比賽難度，也考驗參賽隊伍對潮汐變化的應變能力，在賽程中仍不斷發生競賽龍舟有偏離水道的情形。
賽事分為社會、青工、學生、休閒共4組，最後成績出爐，社會組由苗栗縣消防局及佳興社區發展協會蟬聯冠亞軍；青工組冠軍-公館鄉青工會；學生組冠軍-竹南高中；休閒組冠軍-ONE TEAM龍舟隊。
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