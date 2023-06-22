竹縣龍舟競賽熱鬧登場 免費西瓜、鴨蛋供民眾品嘗

新竹縣縣長盃龍舟競賽今天在新豐鄉池和宮前池和湖熱鬧登場，共有23支隊伍角逐冠軍獎盃，池和宮廣場前同時也舉辦新豐鄉西瓜、洋香瓜展售活動，上千名鄉親一邊看划龍舟及表演，吃在地新鮮瓜果美食，開心歡慶端午佳節。

今年參賽隊伍共23隊，包含公開組16隊、混合組7對，在龍舟競賽開始前，先由新竹縣政府一級主管、縣議會議員、新豐鄉公所主管、新豐鄉民代表會及村長聯誼會友誼賽同場較勁，也替激烈的賽事做暖場。

副縣長陳見賢表示，感謝池和宮提供好的場域供選手們競賽及鄉親們同歡，天氣炎熱，提醒鄉親多補充水分；新竹縣議長張鎮榮也祝福所有參賽選手都能夠奪得好的成績，鄉親們一起歡度端午佳節。

新豐鄉長徐煒傑表示，今天除了龍舟競賽外，新豐鄉公所也配合辦理西瓜節活動，現場不僅有新豐鴨蛋試吃活動及免費西瓜提供民眾品嚐活動，並有瓜農攤販，還有社區舞蹈表演等活動。

新豐鄉農會表示，新豐鄉因土壤多屬紅土沙質，且地勢高不易積水，是新竹縣最適宜種植瓜果的鄉鎮，西瓜種植面積約22.1公頃、產量約366.8公噸，佔全縣種植面積的50%以上，主要生產的大西瓜品種為「華寶」。

現場也進行「新豐鄉西瓜果品評鑑競賽」頒獎，獲得甜度王得獎者為陳炎灶，西瓜甜度達15，西瓜王則是陳國彬種植的西瓜，重量達41台斤，西瓜后為李義信種植重量39台斤的西瓜。