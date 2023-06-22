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26日開搶 尖石水蜜桃第二波限量優惠與線上預購來了
盛產水蜜桃的新竹縣尖石鄉，又即將到了水蜜桃產季囉！線上銷售平台日前第一波預購引發搶購後，下週一、26日將在尖石鄉地標「泰雅勇士像」前廣場舉辦行銷記者會，並推出第二波線上預購與限量優惠，歡迎遊客造訪尖石鄉，品嘗嬌嫩欲滴的水蜜桃。
新竹縣政府原住民族行政處指出，尖石鄉公所自從2021年首辦水蜜桃線上銷售平台後，引發廣大消費者的熱烈迴響，以及果農們團結合作銷售的共識，因此續辦至今。
今年為了回應果農們預期水蜜桃「非常有可能提前成熟」，線上銷售平台因此在18日開放第一波限量優惠，前150名線上預購者享免運費，隨即售罄。
26日將趁熱推出，當天上午10點在尖石鄉嘉樂村「泰雅勇士像」前廣場舉辦水蜜桃行銷記者會，並推出第二波線上預購的限量優惠，歡迎大家當天到尖石鄉遊玩兼吃桃。
原民處指出，縣府與尖石鄉公所合作，辦理線上銷售平台，主要為了提高尖石鄉的農特產品知名度，分擔果農銷售壓力，因此銷售平台的收益全數實質給予果農，消費者透過平台購買的金額，即為果農實質收益，可多多利用平台網址，或團購專線0906-217643洽詢。
此外，7月15日、16日上午10點至下午5點，在嘉樂竹屋農特產品展售中心也將舉辦水蜜桃展售會，邀請鄉親、遊客前來品嘗。7月15日晚上6點將舉辦「水蜜桃晚會」，邀請優秀表演團體及歌手熱力演出，歡迎到場共襄盛舉。
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