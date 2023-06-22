竹縣頭前溪慘變「牛奶河」 查到建商偷排

竹縣不斷爆發水汙染案件，不久前才發生鳳山溪、牛欄河和豆子埔溪遭排廢水，前天又有民眾發現頭前溪攔水壩附近變成「牛奶河」。環保局到場稽查，發現某建案工地正灌漿排出廢水，採集水樣發現懸浮固體物超標，將依水汙染防治法開罰，最高可罰2千萬元。

縣議員吳旭智指出，前天有民眾傳送牛奶河照片陳情，他立即通知環保局，環保局前往頭前溪攔水壩追查，發現是工地灌漿後的泥水流進溪裡。

環保局表示，到場發現頭前溪攔水壩出現乳白色廢水，往上游追蹤，發現一處建案工地正進行地下水施作以及灌水泥漿作業，工地內設有2支排放管，未經廢汙水處理設施即進行排放，除了當場勒令拆除，也對業者開出限期改善通知，後續將會依違反水汙法裁罰6萬至2千萬元罰鍰，屆期仍然未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業。

該建商昨下午3點30分已檢送改善完成報告至環保局，並將派員清除頭前溪攔水壩內堆積汙泥，回復原有環境。

吳旭智說，質詢時特別要求環保局嚴格監督工地排放廢水，竹北建案多，建商動工前，都會提出逕流廢水削減計畫，相關單位應提高標準、嚴格審查，並提高裁罰標準，避免水汙染情況一再發生。