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苗栗頭份生命館增設逾千神主牌位 即日起開放領牌選位
苗栗縣頭份生命紀念館增設的神主牌位已完成，即日起開放辦理選位作業。頭份市公所表示，選位採預約制，想要選購新設神主牌位的民眾請先到生命紀念館領取號碼牌，6月30日起再依號碼牌排定時間前往選位。
頭份市公所指出，頭份生命紀念館自2018年10月啟用以來，為市民提供一個優質環境安奉祖先。其中一樓大廳原設置有神主牌位192個，已銷售一空，不敷使用。市公所為滿足市民慎終追遠、祭祀祖先需求，去年編列600萬元預算規畫辦理神主牌位增設工程，歷時一年多，經招標、規畫、設計、施工及相關審查作業，終於設置完成。
新增設的神主牌位共1696個，位於一樓大廳後方，分別規畫為至誠廳、至德廳，每廳各有神主牌位848個，依配置不同，售價從3萬4000元到4萬6000元不等，另於後廳增設進塔區一處，提供市民祭拜祖先使用。
市公所表示，為祈求諸事順遂、合境平安，6月18日頭份生命紀念館已循傳統舉行神像開光祈安普渡法會，有購買神主牌位需求的民眾，即日起可預先領取申請書及號碼牌，再依指定時間備妥相關文件辦理選位；如想了解現場環境，或需要全家商議的民眾，可先到頭份生命紀念館參觀。
頭份市殯葬管理所表示，為避免選位民眾大量湧入，影響作業品質，選位採預約制，要選購新設神主牌位的民眾，需先至頭份生命紀念館領取號碼牌，再依排定時間前往選位，可減少排隊時間、提升作業效率。選位時間自6月30日起，上午8點30分至11點30分、下午1至4點，請民眾務必依號碼牌上指定時間前往選位；頭份生命紀念館洽詢電話037-635506。
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