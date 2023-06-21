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中港慈裕宮端午節「祭江洗港」 郭台銘明將現身迎媽祖

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所明天上午將在中港溪出海口舉辦龍舟賽，而中港地區端午節特有民俗祭典「祭江洗港」則預計午後登場。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所明天上午將在中港溪出海口舉辦龍舟賽，而中港地區端午節特有民俗祭典「祭江洗港」則預計午後登場。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所明天上午將在中港溪出海口舉辦龍舟賽，而中港地區端午節特有民俗祭典「祭江洗港」則預計午後登場，中港慈裕宮媽祖將領神將遶境，驅煞保安，為全台唯一夏季媽祖出巡遶境，列為苗栗縣民俗無形文化資產；鴻海集團創辦人郭台銘受廟方邀請，預計出席恭迎媽祖起駕。

慈裕宮表示，祭江洗港已有超過百年歷史，為地方端午節盛事，除其祭典本身的驅煞保安象徵，也包含有族群融合的意涵，活動預計明天下午1點正式展開，除邀請縣長鍾東錦、縣議長李文斌出席外，苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺，因擔任永齡基金會親善大使，也邀請郭台銘參與。

明天中午12點半左右，郭台銘將現身與鍾東錦、李文斌等人，在慈裕宮參香恭迎媽祖起駕，並一同扶持媽祖鑾轎步行100公尺，恭送媽祖展開出巡。

苗栗縣政府文化觀光局表示，史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一、也是當時台南至淡水必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生渡海溺水事件；另有考究，農曆五月稱為「惡月」或「百毒月」，早年醫衛未彰，蠻煙瘴雨疫禍時有，且拓墾時期，族群械鬥時起，社會經常動盪。

因此，先民為使河海清淨，境內平穩安居，時人併端午節祭典進行祭拜，告慰亡靈，最初只在出海口設案祭拜，之後隨著中港的發展與墾民增加，儀式範圍及規模日益擴大，在地300餘年歷史的中港慈裕宮媽祖也領軍遶境，最後於中港溪出海口，將不潔之物逐出大海，保境平安，成為中港地區特有的民俗宗教活動。

縣府文觀局長林彥甫表示，竹南中港慈裕宮洗港儀式源遠流長，已發展為具地方特色的文化儀典，與其他地區的端午祭儀有顯著差異，2009年登錄為苗縣民俗無形文化資產，未來也期望藉由文資保存的深化，加強在地傳統民俗與現代生活連結。

媽祖 苗栗縣 文化資產 郭台銘 端午節

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