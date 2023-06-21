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新竹飆車族路過苗栗通霄擾民 民眾發文：鎮長還在大睡覺

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
原PO最後發文致歉「造成通霄人們產生破獲氣氛的狀況深表遺憾，沒想到這麼多人都受到飆車影響」圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來
原PO最後發文致歉「造成通霄人們產生破獲氣氛的狀況深表遺憾，沒想到這麼多人都受到飆車影響」圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來

苗栗縣通霄鎮有民眾在臉書社群反映，18日清晨5點多，聽到陣陣改裝車輛噪音，甚至有小孩因此被吵醒哭不停，網友紛紛留言，有如網路霸凌，意指鎮長對飆車族擾民不聞不問，還在大睡覺；原PO直覺風向變調，還發文致歉「造成通霄人們產生破壞氣氛的狀況深表遺憾，沒想到這麼多人都受到飆車影響」。

對此，通霄鎮公所主任秘書馬華君表示，針對網路不實言論涉及毀謗部分，鎮長張可欣昨午已蒐集證據向警方報案，以捍衛自己的權益。

通霄警方今天表示，全案經追查後，發現是一群14輛改裝車，包括進口跑車改裝後車輛、機車等，當時於中部地區集合後欲返回新竹地區，途中經過通霄鎮，除了驚擾民眾也驚動快打部隊，經攔檢除開立罰單並依公共危險罪函送偵辦。

警方表示，18日接獲民眾報案，稱有多部車輛於通霄鎮台一線通霄隧北側路口競速且製造讓人不適的噪音，妨害安寧當場對於違規車輛開立闖紅燈、無照駕駛、車牌未依規定懸掛、召回檢驗排氣管等舉發交通違規9件；有涉及公共危險罪刑責部分，也依法調查後將函送苗栗地檢署偵辦。

另外，對於疑似改裝噪音車輛，同時報請環監單位召回檢驗，及逐一對14台車輛及20名駕駛及乘客盤查登記。

飆車族改裝車輛途經通霄鎮台1線外環道通霄隧道的音爆，對附近民宅的衝擊更加明顯。記者吳傑沐／攝影
飆車族改裝車輛途經通霄鎮台1線外環道通霄隧道的音爆，對附近民宅的衝擊更加明顯。記者吳傑沐／攝影
警方快打部隊當時攔檢到一部落單、載運飆仔所騎機車的小貨車。圖／警方提供
警方快打部隊當時攔檢到一部落單、載運飆仔所騎機車的小貨車。圖／警方提供

噪音 網路霸凌

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