竹東圓環大改造 20年鋪面磚全剷除鋪柏油

竹東圓環位於竹東車站與竹東中央市場之間，也是竹東鎮公所、鎮民代表會所在處，因長期遭民眾反映鋪面磚對行車體感不舒適，公所決定拆除有20年歷史的鋪面磚，全面重新鋪回柏油，連同中央市場路面一併重鋪，改善路面品質。

鎮長郭遠彰表示，竹東圓環是竹東鎮重要的地標之一，為打造竹東意象，在約20年前爭取營建署城鎮風貌計畫，將圓環由柏油鋪面改成磚造鋪面至今，同時圓環也歷經多次改建，不過最後都隨時間老化、年久失修，尤其磚造鋪面更時常遭詬病顛簸。

郭遠彰指出，因磚造鋪面在長期未更新的情況下，部分路面已經出現凹陷或高低差，對於行車來說不僅不舒適，且有安全疑慮，未免民眾因磚造鋪面而摔車受傷，公所在周一已經展開鋪面改造工程，全面剷除磚造鋪面，重新鋪回柏油，希望以柔化設計改善行車舒適度。

同時為了解決圓環匯入匯出車流速度過快問題，在此次圓環更新工程中；也利用匯入圓環的4處路口，杞林路與東林路，透過環狀車道瘦身，將路口槽化線標線重新設計，用視覺效果，試圖讓駕駛人在匯入圓環時能降低車速，避免發生事故。

鎮公所表示，圓環鋪面改造工程與中央市場鋪面改造工程同步進行中，預計在端午節前就能完成施工，可以讓連假期間來竹東遊玩的遊客有嶄新體驗。