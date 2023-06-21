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儲水備用！桃園這三區4161戶 26至29日3天各停水8小時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台水公司相繼在大溪、龍潭加壓站進行改善工程施工，27至29日連3天上午9時至下午5時，共4161用戶停水不便。示意圖／市府提供
台水公司相繼在大溪、龍潭加壓站進行改善工程施工，27至29日連3天上午9時至下午5時，共4161用戶停水不便。示意圖／市府提供

台灣自來水公司第二區管理處即將辦理百吉、石門、高原加壓站變頻器改善工程施工，今天公告，因應施工分別在本月27日上午9時起、28日9時起及29日9時起，分3天在大溪、復興、龍潭各里停水各8小時，停水區域共計約停水4161戶，請用戶提前儲水備用，避免生活不便。

因應台水公司本月27日辦理百吉加壓站變頻器改善工程施工，27日上午9時至下午5時止，停水區域在大溪區復興里、新峰里及復興區三民里，共停水8小時，影響停水用戶約837戶。

接著台水公司28日辦理石門加壓站變頻器改善工程施工，28日上午9時至下午5時止，停水區域在龍潭區大平里、三林里，共停水8小時，停水用戶約1807戶。

另29日辦理高原加壓站變頻器改善工程施工，29日上午9時至下午5時止，停水區域在龍潭區高原里、三和里、渴望里， 共停水8小時，停水用戶約約1517戶。

市府經發局表示，停水前6小時，請民眾預先儲水備用，避免集中停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞造成火災，為儘早恢復供水需求，該局會督促水公司如期完工復水，有任何供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或里長。

停水 石門

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