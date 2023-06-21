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龍潭歸鄉節重啟 水上高樁獅爭霸賽

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
停辦3年的龍潭歸鄉文化節，有全台唯一水上高樁獅爭霸賽。圖／桃園觀旅局提供
停辦3年的龍潭歸鄉文化節，有全台唯一水上高樁獅爭霸賽。圖／桃園觀旅局提供

受疫情影響停辦3年的桃園龍潭歸鄉文化節、桃園市長盃龍舟競賽，本月22日端午節起在龍潭大池展開預賽到決賽龍爭虎鬥，今年總共8組112支龍舟隊伍競賽，近日參賽隊伍相繼在大池操練，龍潭區公所昨表示，歸鄉文化節重啟，重頭戲龍舟競賽奪旗搶「龍王」，並舉辦全台唯一水上高樁獅爭霸賽，水上跳樁相當精采，歡迎民眾觀賞加油。

暌違3年舉辦的2023龍潭歸郷文化節自22日至25日一連3天假期，在龍潭大池及周邊辦理桃園市長盃龍舟競賽、水上高樁獅爭霸賽、火花之最、仲夏市集系列活動，23日晚上8時在大池水上煙火秀難得一見，25日舉辦龍舟SUP立槳體驗、龍舟板趣味競賽及HAKKA音樂會饗宴，預期吸引上萬遊客湧入參與。

龍潭警方祭出22日晚間8時至25日凌晨0時，管制神龍路（自龍元路至南龍路口），龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行，區公所規畫龍潭高中、凌雲國中設置臨時停車場，提供民眾使用。

龍潭區公所表示，龍潭歸鄉文化節市長盃龍舟賽，為全台歷史最久的埤塘龍舟賽，參加選手以跪姿划船，挑戰速度極限，今年總共8組112支龍舟隊伍爭奪「龍王」寶座，23、24日展開水上高樁獅爭霸賽，由舞獅隊伍在大池水上基樁獅比膽識和技巧，最高獎金10萬元。

龍舟賽 龍潭大池

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