全台埤塘龍舟賽22日桃園重啟 水上高樁獅爭霸登場吸睛
受疫情影響停辦3年的桃園龍潭歸鄉文化節-桃園市長盃龍舟競賽，本月22日端午節起在龍潭大池展開預賽到決賽龍爭虎鬥，今年總共8組112支龍舟隊伍競賽，近日參賽隊伍相繼在大池操練，龍潭區公所今天下午表示，2023歸鄉文化節重啟，重頭戲龍舟競賽奪旗搶「龍王」，並舉辦全台唯一水上高樁獅爭霸賽，進行水上跳樁舞獅賽，歡迎民眾遊客踴躍參與吶喊加油。
睽違3年舉辦的2023龍潭歸郷文化節自22日至25日一連3天假期，在龍潭大池及周邊辦理桃園市長盃龍舟競賽、水上高樁獅爭霸賽、火花之最、仲夏市集系列活動，23日晚上8 時花火之 在大池水上煙火秀難得一見，25日最後一天舉辦龍舟SUP立漿體驗、龍舟板趣味競賽及HAKKA音樂會饗宴，預期吸引上萬遊客湧入參與觀看。
龍潭警方祭出22日晚間8時至25日凌晨0 時，管制神龍路（自龍元路至南龍路口），龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行，區公所規畫龍潭高中、凌雲國中設置臨時停車場，提供民眾使用。
龍潭區公所表示，龍潭歸鄉文化節市長盃龍舟賽，為全台歷史最久的埤塘龍舟賽，參加選手以跪姿划船，挑戰速度極限，今年總共8組112支龍舟隊伍自22至24日展開初賽、複賽及決賽，爭奪「龍王」寶座，23、24日展開水上高樁獅爭霸賽，由舞獅隊伍在大池水上基樁獅比膽識和技巧， 最高獎金10萬元，現場龍舟百年風華展，展出歷年龍舟比賽回顧、龍潭大池老照片及客家經典風華，歡迎民眾、遊客參與度端節。
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