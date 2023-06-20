得氫能源者得天下 苗栗縣府團隊日本取經盼引進發展再生能源

苗栗縣長鍾東錦率團日本考察，他認為最大收穫在再生能源方面，尤其氫能源是未來趨勢，也是環保潔淨能源，「得氫能源者得天下」，將預先盤點土地，希望成立綠能公司經營土地，引進發展再生能源。

縣府團隊6月12日起6天到日本考察參訪再生能源，及產業發展等面向，今天發表心得及未來推動方向，縣府工商發展處長詹彩蘋說，日本福島再生能源發展，以再生能源製成氫，製程不會產生二氧化碳，因此被稱為綠氫，產製出來的氫透過儲存及壓縮運送，可成為燃料電池或運用工廠製程。

詹彩蘋指出，氫能源潛在市場，包括半導體產業透過使用氯氫取得碳權，降低碳排放，台灣電力公司離峰時段餘電儲存，穩定電網發揮銷峰填谷的功能，提供台灣中油公司製造甲醇、甲烷、醋酸等化工產品所需的氫，供應火力發電廠未來天然氣混燒需求，綠氫是環保潔淨能源，「得氫能源者得天下」。

鍾東錦有同感，認為再生能源是日本行最大的收穫之一，他說，綠氫是未來的方向，主導世界的能源，因為苗栗財政比較不許可，他的想法是盤點閒置縣有地、國有地，商請中央撥給縣府託管，先把土地準備好，匡列最適當的地點，尤其是「苗西綠能區」。

鍾東錦表示，他比較想做的一件事，縣府成立綠能公司，專門經營這些土地作嫁，來跟業者合作，如果有一天有本事自己做，也不會排除，重點還是要靠國外更強、更先進的技術，才能站穩腳步。

這次縣府赴日本考察參訪團，運用經濟部國有不動產依法提供設置再生能源發電設備收益提撥約150萬元支應，鍾東錦指出，日本學習的經驗都會列管追蹤，對於苗栗絕對是加分。