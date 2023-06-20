觀察獨角仙多補充水分 貓裏山公園新裝兩台飲水機
苗栗市獨角仙復育基地獨角仙來了，大批獨角仙聚集在光蠟樹繁殖，季節限定的生態盛事，此外，市公所在貓裏山公園新裝2台飲水機，提供免費使用，獨角仙及飲水機都是公共財，市公所籲請愛惜。
苗栗市長邱鎮軍於2016年擔任苗栗縣議員時，發現苗銅（苗栗銅鑼）自行車道旁的獨角仙秘境，每年夏天光蠟樹上聚集大批獨角仙，前年爭取觀光局補助，加上公所配合款，打造獨角仙復育基地，今年獨角仙爆發，光蠟樹聚集大批獨角仙。
公所指出，復育基地有「獨角仙的一生」、「獨角仙的生活史」解說，獨角仙是公共財，呼籲市民愛牠就不要捉牠，此外，公所考量天氣炎熱，最近在貓裏山公園忠烈祠對面公廁及籃球場停車場旁公廁，各增設1台飲水機，讓民眾能適時補充水分。
飲水機上午5點至夜上9點開放供，必須自備容器裝水，公所提醒民眾請勿以容器裝回家使用，茶葉、泡麵等殘渣也不可倒至飲水機台上，飲水機只供飲用，不可作為其他用途，例如洗手、洗臉、洗球、洗腳等，共同珍惜使用。
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