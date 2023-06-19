與污染無關…新埔地區下周一停水8小時 影響180戶

新竹縣新埔地區下周一將停水8小時，不過這次停水與鳳山溪汙染無關。台灣自來水公司第3區管理處指出，為辦理「111、112年度竹北營運所分區計量管網委外封閉作業」，下周一（26日）上午9時至下午5時止，新埔地區將停水8小時，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，這次停水施工區域包括新埔鎮文山里、上寮里、下寮里（新埔鎮文山路以北，義民路三段113巷130弄以南，義民路三段431巷110弄以東，義民路二段491巷以西）等，預計影響約180戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災。

不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全，此外若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染發生。