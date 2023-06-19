快訊

燒不完！「徐姓一線主持人」遭女網友爆料 溫泉下撫摸大腿還闖房借筆

南韓房價崩20% 國泰首席經濟學家：二大原因「在台灣不會出現」

烏克蘭水壩坍塌之謎：調查指出「俄軍自己從內部炸毀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與污染無關…新埔地區下周一停水8小時 影響180戶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鳳山溪12日遭事業廢液汙染，有毒汙水更隨自來水管線進入民眾家中。圖／報系資料照
鳳山溪12日遭事業廢液汙染，有毒汙水更隨自來水管線進入民眾家中。圖／報系資料照

新竹縣新埔地區下周一將停水8小時，不過這次停水與鳳山溪汙染無關。台灣自來水公司第3區管理處指出，為辦理「111、112年度竹北營運所分區計量管網委外封閉作業」，下周一（26日）上午9時至下午5時止，新埔地區將停水8小時，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，這次停水施工區域包括新埔鎮文山里、上寮里、下寮里（新埔鎮文山路以北，義民路三段113巷130弄以南，義民路三段431巷110弄以東，義民路二段491巷以西）等，預計影響約180戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災。

不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全，此外若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染發生。

停水 新竹

延伸閱讀

請儲水！桃園龍潭26日停水8到11小時 影響 8815戶不便

高溫亮黃燈 鄭明典：夏季3個熱區「慢慢浮現了」

配合桃園捷運工程 水公司大停水換管 凌晨提早恢復供水

北桃園、新北3區大停水 桃市府：工程順利可望提前復水

相關新聞

請儲水！桃園龍潭26日停水8到11小時 影響 8815戶不便

桃園市近一個多月來，台灣自來水公司相繼辦理加壓站改善工程施工停水，市府經發局今天下午表示，繼日前北桃三合一工程停水後，台...

桃市免費擴大肺癌篩檢12人確診 張善政：4大族群快申請

桃園市長張善政今天下午出席「關懷觀音工業區民眾LDCT篩檢」，表示桃園的癌症死亡率中，肺癌死亡率連續10年在第1位，桃園...

與污染無關…新埔地區下周一停水8小時 影響180戶

新竹縣新埔地區下周一將停水8小時，不過這次停水與鳳山溪汙染無關。台灣自來水公司第3區管理處指出，為辦理「111、112年...

桃園八德三元宮1萬1千顆愛心粽 端午節送暖弱勢家庭

桃園市大廟八德三元宮今天舉辦「暖心端午愛心粽」捐贈活動，廟方主委、市議員呂林小鳳表示，八德三元宮秉持三官大帝庇佑鄉里、關...

竹市將軍村二期工程年底前營運 卻有業者偷跑賣冰淇淋

原「金城新村」所在的新竹市歷史建築已轉型，由竹市府斥逾2億元規畫「將軍村開放圖書資訊園區」，成為竹市規模最大的歷史建物群...

626件病媒積水容器 桃園防登革熱196家醫療院所配快篩

桃園市衛生局今天下午表示，近期天氣受鋒面影響經常發生豪大雨，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長，南部已經有登革熱本土疫情，提醒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦