請儲水！桃園龍潭26日停水8到11小時 影響 8815戶不便

桃園市近一個多月來，台灣自來水公司相繼辦理加壓站改善工程施工停水，市府經發局今天下午表示，繼日前北桃三合一工程停水後，台水預計本月26日辦理龍潭地區加壓站變頻器改善工程及台3線45公里汰換管線工程，26日上午9時起，龍潭區兩處分別停水、降壓總共8815用戶，請預先儲水備用。

市政府配合台水公司14日剛剛完成三合一工程停水，北桃園16.7萬用戶恢復供水，降低用戶不便，接著台水公司在本月26日辦理龍潭區凌雲及梅龍加壓站變頻器改善工程施工停水，26日9時至下午5時，龍潭區八德里、凌雲里、上林里、高原里、三和里、渴望里共5468戶，停水8小時。

26日當天，台水公司在台3線45至46公里910公尺進行汰換管線工程施工（遇雨順延），當天上午9時至晚上8時，龍潭區永興里、九龍里、武漢里、東興里、東勢里（中興路、中興路九龍段、五福街、健行路、光華街、國聯街、武漢路、民豐六街、聯和街等沿線周邊）共2689戶停水，另在龍潭區東勢里、九龍里、瑞源里（中興路九龍段、員林路三段、悅華路、東龍街、瑞福路、石園路、落羽松路等沿線周邊）降壓658戶，共計3347戶停水、降壓11小時。

市府經發局表示，停水前6小時，請民眾預先儲水備用，避免集中停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞造成火災，為儘早恢復供水需求，該局會督促水公司如期完工復水，有任何供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或里長。