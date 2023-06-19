竹市將軍村二期工程年底前營運 卻有業者偷跑賣冰淇淋

原「金城新村」所在的新竹市歷史建築已轉型，由竹市府斥逾2億元規畫「將軍村開放圖書資訊園區」，成為竹市規模最大的歷史建物群修復工作，而二期工程已完成驗收，點交給OT廠商後規畫裝修半年，依契約於年底對外營運，卻有民眾發現二期工程的12棟建築中，已有店家在沒有營利事業登記證情況下違法偷賣冰淇淋，還未開發票，希望市府監督查明。

目前將軍村全區共15棟眷舍，市府分兩期進行修復，一期工程修繕3棟，已於2019年完工對外開放，轉型為生活學、修復學、慢食學主題場館。二期共12棟眷舍於今年三月底經市府驗收後竣工，並點交給促參單位厚食聚落。

文化局指出，接獲通報立刻派員到現場稽查，確認有業者違規營業，目前已依契約要求委外營運廠商將冰品業者停業，並研擬依促參契約第14章缺失及違約究責。

文化局說，將軍村開放圖書資訊園區第二期依促參契約裝修期最多為半年，最晚會在今年11月16日前開幕營運，不過並沒有限制二期需全區各棟同時一起開幕營運。

文化局表示，依促參契約規定，營運廠商應於各棟營運前先提送營運計畫，文化局審查通同意後才能開始營運。民眾反映的業者並未提送營運計畫就開始營運，已依契約要求厚食聚落將該業者暫停營業，並限期依約提送營運計畫，還須補辦商業登記，逾期將依促參契約第14章缺失及違約究責，並移請產發處依商業登記法第31條開罰。

另外，文化局說，之後將嚴加督管園區委外營運廠商，已聘請促參履約管理顧問公司，針對將軍村園區營運協助市府持續進行更深入的督導及管理。

民眾指出，目前呈封閉狀態的將軍村二期預計年底才開放，卻有業者已經開始營業在賣冰淇淋，消費後業者不但沒開發票，也沒在現場看見業者有張貼免開發票標示，上網一查也查不到這家店的稅籍資料，這樣偷營運，市府應該要查明且確實監督。