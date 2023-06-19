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人行道怎接槽化線 竹市：速修正

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影

新竹市地狹人稠，市府配合路口縮小、人行道外推等因素，市區部分路段設置槽化線，議員張祖琰發現，東區建中路多個路口人行道直接「無縫接軌」槽化線，質疑行人究竟如何通過？市府說，所指路口為廠商誤植造成，已請廠商盡速修正重疊部分，改畫行人穿越道線。

張祖琰說，槽化線在道路上禁止行人跨越，很多民眾並不清楚規定，現在市區到處都是槽化線，有些設置不當，如公道五路二段與建中路口、建中路和建功一路口等多處行人穿越道，人行道直接銜接槽化線，行人該如何通過？據她觀察，不少行人、自行車過馬路時都無法避開槽化線，只能選擇跨越，這恐成違規陷阱，不解市府當初規畫為何？

張祖琰說，增設道路標線的目的是為了引導行人、車輛，藉此增進行車秩序與效率，減少車禍同時保障人車安全，增設槽化線固然有專業性，但如何規畫，畫在何處，建議要顧及行人感受。

市府交通處說明，為使轉彎車輛減速注意行人穿越道上的行人，在人行道實體部分，近期各縣市都在推動路口縮小及人行道外推，因此，東區建中路等配合道路重鋪，市府請廠商於路口轉彎處增設槽化線導引減速，以留意行人動向。

交通處表示，廠商在設標線時，誤將槽化線畫於行人穿越道上，目前已請廠商盡速修正槽化線重疊部分，並改畫行人穿越道線。

人行道 建中 東區

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