客家文學花園辦展 望鄉石虎吸睛

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」已完成兩期工程，客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，敲定24日起開跑，並將客家文學花園列為主要展區之一，近日完成布設多件大型戶外及室內裝置藝術作品，1隻「大石虎」回頭望向遠山棲地的展品，格外引人注目。

苗栗縣文化觀光局指出，浪漫台三線藝術季以「花啦嗶啵」為主題，從6月24日到8月27日為期65天，苗栗縣內展區最多，共6鄉鎮8處地點策展，屆時提供藝術季免費接駁專車。

公館鄉客家文學花園展品多元，台灣藝術家廖建忠的「望鄉」反映石虎的生存危機，日本藝術家久保寬子創作的「泥足」，希望透過對勞動的致敬，審視當代社會人與自然不可分隔的關係。

客家文學花園內在室內空間則邀來烏克蘭藝術家詹娜·卡德羅娃創作「小圓麵包」，利用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望。

縣府文觀局指出，客家文學花園將配合藝術季首度開放，園內設有旅客服務中心，提供文化導覽與觀光遊憩等諮詢服務，活動詳情可上「浪漫台三線藝術季」官網查詢。