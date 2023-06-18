聽新聞
test
0:00 / 0:00
客家文學花園辦展 望鄉石虎吸睛
苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」已完成兩期工程，客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，敲定24日起開跑，並將客家文學花園列為主要展區之一，近日完成布設多件大型戶外及室內裝置藝術作品，1隻「大石虎」回頭望向遠山棲地的展品，格外引人注目。
苗栗縣文化觀光局指出，浪漫台三線藝術季以「花啦嗶啵」為主題，從6月24日到8月27日為期65天，苗栗縣內展區最多，共6鄉鎮8處地點策展，屆時提供藝術季免費接駁專車。
公館鄉客家文學花園展品多元，台灣藝術家廖建忠的「望鄉」反映石虎的生存危機，日本藝術家久保寬子創作的「泥足」，希望透過對勞動的致敬，審視當代社會人與自然不可分隔的關係。
客家文學花園內在室內空間則邀來烏克蘭藝術家詹娜·卡德羅娃創作「小圓麵包」，利用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望。
縣府文觀局指出，客家文學花園將配合藝術季首度開放，園內設有旅客服務中心，提供文化導覽與觀光遊憩等諮詢服務，活動詳情可上「浪漫台三線藝術季」官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言