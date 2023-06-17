中央書局連辦8場幼兒音樂會 古典音樂中走進繪本故事

中央書局今年5月起每月為4至8歲親子家庭推出一場繪本音樂饗宴，由信誼基金會與國立台灣交響樂團攜手，為幼兒量身打造8場音樂會。今天舉辦第二場，30對親子在緻弦室內樂團輕快的舞曲演奏中，走進「企鵝演奏會」的繪本世界，再次掀起中部繪本音樂熱潮與話題。

信誼營運長廖瑞文表示，這一系列音樂盛會融合多元主題的繪本故事、古典音樂和美味料理，為親子帶來豐富多彩的感官體驗。首場「逃家小兔」演出後，遠從台北、新竹南下參與的家庭都直呼值得，因此第二場「企鵝演奏會」售票上線後24小時內便搶購一空。

廖瑞文說，隨著閱讀習慣的轉變，數位資訊取得固然便利、快速，相對以感官認識世界的幼兒，在學習和成長過程，圖畫書帶來的情意感受和感官體驗，卻是難以替代，透過音樂的引導，更能讓孩子深入繪本，感受世界的多元文化和閱讀的樂趣。

今天「企鵝演奏會」，選用信誼幼兒文學獎得獎原創圖畫書，故事活潑生動，以輕快的舞曲和樂章，讓孩子認識弦樂器的圓滑奏、震音、斷奏、撥奏、泛音等不同的演奏手法，體會大小調與速度的差異。

親子在悠揚古典樂曲中走入繪本故事，聆聽提琴隨著故事轉折變化出的喜、怒、哀、樂，跟著樂章時而緊張、時而歡樂；在快速且情緒熱烈的曲風下，孩子們也揮舞著絲巾，手忙腳亂的感受樂曲重拍的律動。音樂會後迎來的是中央書局精心設計的法式可頌小漢堡，和爸媽點選的文學作家料理，飯後孩子們還能品嘗主廚特別為這場音樂會烘烤獨賣的「企鵝手工餅乾」，現場連連驚喜、歡笑聲不斷。

中央書局重返後，信誼設立品牌館，透過這個平台和基地，希望帶給中部的親子更多不同的育兒感受和閱讀體驗。第三場音樂饗宴預計7月29日，有興趣的民眾及早訂購。