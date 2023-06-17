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浪漫台三線藝術季將登場 公館客家文學花園首度開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
廖建忠的作品「望鄉」。圖／苗栗縣政府提供
廖建忠的作品「望鄉」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」已完成兩期工程，客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，文學花園將成主要展區之一，有多件大型戶外及室內裝置藝術作品，這也是文學花園首度對外開放，縣府目前持續爭取第3期工程，盼結合周邊公館出磺坑、大湖草莓、泰安溫泉等景區，打造成縣內重要觀光廊道。

苗栗縣文化觀光局指出，客委會今年以「花啦嗶啵」為主題辦理浪漫台三線藝術季，從6月24日到8月27日，安排長達65天的藝術饗宴，苗栗縣內的展區最多，共有6鄉鎮8處地點策展，並提供藝術季免費接駁專車，歡迎大家一起來浪漫台三線，體驗多元豐富的客家文化。

苗栗縣的展區包括三灣、南庄、獅潭 、大湖、卓蘭、公館共6鄉鎮，加上公館出磺坑、客家文學花園共8處布展，有來自日本、烏克蘭及台灣等地藝術設計團隊進駐，進行策展及設計導入作品，議題跨足各領域，知性、感性、遊興兼具，多元豐富，符合客語「花啦嗶啵」的活潑主題概念。

客家文學花園展出作品，邀請烏克蘭知名藝術家詹娜·卡德羅娃，她用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望；廖建忠的「望鄉」取石虎回頭望向遠山棲地的模樣，作品反映近年石虎生存及生態環境面臨危機，日本久保寬子創作的「泥足」，以腳踏實地的赤裸雙足作為對勞動的致敬，試圖重新審視當代社會人與自然不可分隔的關係。

縣內展區中包括「亞洲第一口、世界第二口油井」所在地出磺坑，還有獅潭中油加油站，一些策展地點都突破傳統場館的限制。

文觀局指出，客家文學花園現已完成兩期工程，現正進行委外經營議約作業，配合這次藝術季首度開放，園內有旅客服務中心，服務時間周一至周日上午9點到下午5點，由專人提供藝術季各種文化導覽與吃喝玩樂資訊，活動詳情可查詢浪漫台三線藝術季官方資訊。

客家文學花園展出多件作品，圖為久保寬子的「泥足」。圖／苗栗縣政府提供
客家文學花園展出多件作品，圖為久保寬子的「泥足」。圖／苗栗縣政府提供
客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，客家文學花園成為主要展區之一。圖／苗栗縣政府提供
客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，客家文學花園成為主要展區之一。圖／苗栗縣政府提供
烏克蘭ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃的「小圓麵包」。圖／苗栗縣政府提供
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台三線 苗栗縣 客委會

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