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世客博將近青塘園步道破舊恐鬧笑話 養工處持續整修中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢青塘園步道破舊，桃園市養工處將步道從高壓磚改善為混泥土材質以增加使用年限。圖／養工處提供
桃園中壢青塘園步道破舊，桃園市養工處將步道從高壓磚改善為混泥土材質以增加使用年限。圖／養工處提供

位在桃園中壢高鐵站附近的青塘園為一埤塘改建的休憩生態公園，不過園區外圍的高壓磚步道使用多年已出現老舊、破損情況，加上埤塘周邊的雜早蔓生，今年8月將迎來世界客家博覽會，其一的副場館兒童美術館就在附近，民代希望相關單位盡速處理，避免到時迎客雜亂環境被看笑話。

桃園市養護工程處公園綠地科回應，步道從高壓磚改善為混泥土材質以增加使用年限，施作面積約1000平方公尺及綠化植草與植栽面積約2800平方公尺，已於5月底前完成大部分改善，後續會積極巡查養護，若有其餘破損仍會持續小部分施作。

青塘園位於高鐵南路二段、公園路二段、洽溪路及文德路間，面積約6.34公頃，過去為桃園農田水利會用來灌溉蓄水用的埤塘，隨著地方發展，桃園市政府將原本的埤塘規畫為生態公園。讓公園除保有調節防洪的功能，水岸周邊規畫親水緩坡、觀景平台、木棧道等休憩空間。

市議員徐景文表示，今年4月底會勘，要求相關單位將老舊的步道做全面改善並將湖面湖面外來種水生植物、雜草及垃圾全面清理及整理。青塘園除為當地居民休憩空間，每到假日也吸引遊客前往，世客博即將舉行，兒美館也鄰近青塘園，勢必會有許多遊客前往，若雜亂破舊環境恐讓外國旅客留下不好印象，望相關單位能在8月前將步道更新及花草修剪，好迎接世客博到來。

公園綠地科回應，由於青塘園旅客服務中心前地坪起伏，且現場有積水，加上高壓磚步道破損，已改為較耐用的混泥土材質鋪設，並配合斜坡及步道旁的土溝，讓排水暢通，目前破損嚴重的人行道改善工程已於5月底完成，續將將持續積極巡查養護，提供民眾優良的休憩環境。

桃園中壢青塘園步道破舊，市議員徐景文（右2）表示，世客博即將舉行，兒美館也鄰近青塘園，勢必會有許多遊客前往，若雜亂破舊環境恐讓外國旅客留下不好印象。圖／徐景文提供
桃園中壢青塘園步道破舊，市議員徐景文（右2）表示，世客博即將舉行，兒美館也鄰近青塘園，勢必會有許多遊客前往，若雜亂破舊環境恐讓外國旅客留下不好印象。圖／徐景文提供

桃園 生態公園

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