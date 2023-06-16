苑裡數位機會中心新課程開辦招生 近20位社區長輩報名

苗栗縣立苑裡高中在苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導下，成立「苑裡數位機會中心」推廣數位學習，進而關懷偏遠地區民眾、弱勢族群資訊應用，本周招生作業今天截止，有近20位社區長輩報名，下月開辦新興科技AR的導覽課程。

校方表示，苑裡數位機會中心自民國106年開辦至今，藉由提供免費的數位服務與學習資源，邀請社區民眾一起來學習數位工具，縮減偏鄉數位落差，也充實在地居民使用數位商品的能力。有賴於校方傾全力的支持與推動，用心宣傳招生並經營課程社群，苑裡DOC課程廣受鄉里社區肯定，社區民眾學習意願與成效均佳。

本周二開始，在縣立苑裡高中賈宓圖書館舉辦「招生推廣暨學員作品成果展」，招生作業至今天截止，展出活動則至明天結束。校長張逢洲表示，苑裡數位機會中心的數位課程開辦已邁入第七年，感謝社區民眾熱情地參，在生活上也能運用課堂所學，展現活到老學到老、好學不倦的精神，非常令人感動。

此次會場展出的作品內容，有學員攝影作品集、相片桌曆、雷雕及熱轉印T恤及馬克杯作品等，其中攝影作品集相當吸睛，收錄了多位學員的精選作品，張張都精彩；大版面的作品並以精裝版裝訂成冊，也非常具有質感。

資訊組長林智國老師說，數位課程主要以生活化為主，包括平板電腦的運用，搜尋資訊與觀賞影音，以及照相、修圖軟體的操作，尤其是Quiver擴增實境著色遊戲，這款APP可以將自己創意上色的圖卡轉換成3D立體影像，搭配生動的音效，使用者可以跟影像進行互動，非常活潑有創意，非常適合跟家中的幼童作親子互動。