快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

苗栗縣蜂蜜評鑑最終結果出爐 5位蜂農榮獲特等獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
112年度苗栗縣國產龍眼蜂蜜評鑑比賽昨落幕，共有5位優秀的蜂農榮獲「特等獎」。圖／苗栗縣政府提供
112年度苗栗縣國產龍眼蜂蜜評鑑比賽昨落幕，共有5位優秀的蜂農榮獲「特等獎」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推廣養蜂產業，每年在產蜜季節開辦蜂蜜評鑑比賽，以提昇苗栗縣蜂蜜的知名度。今年蜂蜜評鑑由苑裡鎮農會主辦，共有來自苗栗市、頭份、苑裡、通霄、公館、三灣、銅鑼7個鄉鎮38位蜂農參賽，昨複評最終結果出爐，有5位優秀蜂農榮獲「特等獎」。

農業處表示，評鑑參賽者必須是苗栗縣各農會養蜂產銷班班員，另外還要申請台灣農產品生產追溯條碼、申請國產蜂產品證明標章及養蜂事實登記。初評需經儀器檢測成分、農藥殘留、抗生素類殘留等檢驗合格，才能參加複評，評鑑項目包括色澤、香氣、風味、感官。

得獎蜂蜜每桶分裝瓶數不得高於408瓶，分裝使用之瓶子、包裝盒、提袋、標籤等由承辦單位統一購買管理發放，並編訂流水號碼，為了保證苗栗縣所產的龍眼蜜品質優良，均有詳細的規定，讓消費者可安心購買。

昨評鑑最終結果出爐，蜂農鄧金龍、林冬會、陳黎春香、許塍愈、徐陳森5人參賽蜂蜜的品質，都榮獲「特等獎」肯定。農業處副處長蔡政新也幫蜂農行銷說，龍眼蜜色澤清透琥珀色，嚐起來溫順香甜，炎炎夏日，調製一杯冰冰涼涼的蜂蜜水，或者塗在麵包、吐司上當早餐，也非常好吃，歡迎大家來選購苗栗好蜜。

蜂蜜 苗栗縣 農會

延伸閱讀

苗栗南庄蓬萊村124線落石擋道 警民合力移除

苗栗縣龍舟錦標賽端午登場 共39隊報名、總獎金38萬元

1隻蜜蜂飛進屋30分鐘後蓋了「半層樓高蜂窩」 狂女不拆全收編：蜂蜜財富自由

國產龍眼蜜評鑑成績揭曉 竹縣5人獲特等獎

相關新聞

苗栗縣蜂蜜評鑑最終結果出爐 5位蜂農榮獲特等獎

苗栗縣政府推廣養蜂產業，每年在產蜜季節開辦蜂蜜評鑑比賽，以提昇苗栗縣蜂蜜的知名度。今年蜂蜜評鑑由苑裡鎮農會主辦，共有來自...

感化少年2年等不到家人懇親 矯正署、民間企業出資助圓夢

矯正署桃園敦品中學和彰化勵志中學收容全台各地感化少年，有的少年因為學校離家太遠和家境貧寒，感化期間不曾有家人訪視。矯正署...

苗栗苑裡賞花秘境「紫薇花園」開園迎賓 賞花打卡要快

苗栗縣苑裡鎮舊社里的賞花秘境「紫薇花園」，目前正值紫薇花期，是網美美拍的夏季造訪之地，在網路傳播下，近年已成熱門賞花打卡...

竹市端午龍舟賽將在南寮登場 交管時段出爐

新竹市政府睽違3年，今年宣布端午節龍舟競賽強勢回歸，後天（18日）將先在南寮舊港辦龍舟預賽，將有63支隊伍角逐競速，並於...

大學生最常被這2類手法詐騙 竹市警挺進清大商圈宣導

國立清華大學、陽明交通大學學生人數眾多，2校都位於新竹市警察局第二分局轄內，警方組成的「識詐宣導團」分析發現年輕、學生族...

監管鳳山溪工廠 竹縣府：立即裝監視器

新竹縣關西鎮爆發近年最嚴重水汙染事件，地方民怨沸騰，環團更發起連署提出3大訴求，要求新竹縣府全面調查及監管關西鎮鳳山溪流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦