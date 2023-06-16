苗栗縣蜂蜜評鑑最終結果出爐 5位蜂農榮獲特等獎

苗栗縣政府推廣養蜂產業，每年在產蜜季節開辦蜂蜜評鑑比賽，以提昇苗栗縣蜂蜜的知名度。今年蜂蜜評鑑由苑裡鎮農會主辦，共有來自苗栗市、頭份、苑裡、通霄、公館、三灣、銅鑼7個鄉鎮38位蜂農參賽，昨複評最終結果出爐，有5位優秀蜂農榮獲「特等獎」。

農業處表示，評鑑參賽者必須是苗栗縣各農會養蜂產銷班班員，另外還要申請台灣農產品生產追溯條碼、申請國產蜂產品證明標章及養蜂事實登記。初評需經儀器檢測成分、農藥殘留、抗生素類殘留等檢驗合格，才能參加複評，評鑑項目包括色澤、香氣、風味、感官。

得獎蜂蜜每桶分裝瓶數不得高於408瓶，分裝使用之瓶子、包裝盒、提袋、標籤等由承辦單位統一購買管理發放，並編訂流水號碼，為了保證苗栗縣所產的龍眼蜜品質優良，均有詳細的規定，讓消費者可安心購買。

昨評鑑最終結果出爐，蜂農鄧金龍、林冬會、陳黎春香、許塍愈、徐陳森5人參賽蜂蜜的品質，都榮獲「特等獎」肯定。農業處副處長蔡政新也幫蜂農行銷說，龍眼蜜色澤清透琥珀色，嚐起來溫順香甜，炎炎夏日，調製一杯冰冰涼涼的蜂蜜水，或者塗在麵包、吐司上當早餐，也非常好吃，歡迎大家來選購苗栗好蜜。