苗栗苑裡賞花秘境「紫薇花園」開園迎賓 賞花打卡要快

苗栗縣苑裡鎮舊社里的賞花秘境「紫薇花園」，目前正值紫薇花期，是網美美拍的夏季造訪之地，在網路傳播下，近年已成熱門賞花打卡景點；園主鄧嘉棋表示，6月初至今已有30輛遊覽車預約入園，因最近幾天天氣較不穩定，偶有陣雨，遊客要來賞花最好是自備雨具。

「紫薇花園」有兩區，相距約30公尺，種有近800株大大小小，以九芎樹嫁接的紫薇，紅花嬌、紫花艷，近30品種及各種花朵顏色，豔陽下爭奇鬥艷，花期約6-9月，也有百日紅之稱；老幹新枝盛開出美艷花朵，從初夏花開到初秋，因賞花遊客年年俱增，從去年起開始酌收100元清潔養護費，並貼心附送一小瓶水或一枝冰棒。

其實，大多遊客都不知道，園主鄧嘉棋本身是經營工廠的企業負責人，興趣使然，10多年前開始自學嫁接技術，以九芎老樹嫁接紫薇，與同好交流，積年累月愈種愈多，兩塊祖田也變成鄧家後花園，最後還取名「紫薇花園」，近年來他已逐漸將工廠經營交由第二代接棒，閒暇時兒子也開始與他學習嫁接技術，子承父業。

他還透露一個小秘密，現場打扮貌似農婦的收費員，導覽時都會向遊客稱說園主是她老闆的，其實是他太太，幫扶家內外也投身紫薇花園當小園丁。

九芎與紫薇是相近樹種，因紫薇成長速度慢，鄧嘉棋透過從野外山林移回樹齡較老、枝幹較粗的九芎，然後嫁接紫薇；紫薇花品種的嫁接牙紋，則是他從國內外各地「再貴也買」收集回來。老幹新枝，開出單一或多種顏色花朵，整體上更具觀賞價值，最新紀錄是將全園紫薇品種嫁接到一株4、500年九芎，預計明年就會悉數盛開出美艷花朵。