快訊

《平均地權條例》新制上路 建商：台灣恐淪為全民皆檢舉達人

曾2度獲奧斯卡！影后病逝享壽87歲 經紀人悼「痛失偉大女演員」

桃園泓橋科技用中研院士合作快速醱酵技術 廚餘變黃金

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參觀泓橋環保科技産線，董事長張永煬（右綠背心）一旁解說。記者鄭國樑／攝影
張善政參觀泓橋環保科技産線，董事長張永煬（右綠背心）一旁解說。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今下午前往泓橋環保科技公司，參訪廚餘再利用製成肥料的尖端技術，並表示泓橋公司採用中央研究院院士楊秋忠研發的專利酵素，以快速醱酵技術為基礎，僅需3.5小時便能將廚餘轉化為有價值的肥料。他過去擔任科技部長時，曾頒獎表揚楊秋忠院士相關的專利技術，如今泓橋公司具備獨到眼光，將學界傑出的研究成果落實在產業界，以先進的科技處理廚餘問題，這是桃園的驕傲。

泓橋公司董事長張永煬表示，他謹記父親「飲水思源」的教誨，毅然決然地將與中研院、中興大學產學合作18年的「垃圾變黃金2.0計畫」推展至家鄉觀音，同時也回饋鄉里，將廚餘轉化成的肥料，免費提供觀音區農民從事農業經營，在相關農作運用上已獲得相當的成就。

桃園市議長邱奕勝也參觀泓橋科技，他表示從事廚餘處理這項環保行業相當辛苦，尤其能將廚餘轉化為有價值的肥料，相當難能可貴，台灣也需要更多這樣願意回饋社會的企業。同時，感謝市府環保局願意給予優質企業機會、支持永續發展。

觀音區在地議員吳進昌、許更生也稱讚泓橋不但引入高科技處理桃園新的廚餘，處理後生成的肥料也提供觀音鄉親免費使用，並幫助農民降低有機作物的施肥成本，連日本、歐洲、沙烏地阿拉伯都表示要派專家了解這項技術。

泓橋環保科技公司今年5月獲得經濟部國家產業創新獎，是環保領域中的佼佼者，以創新科技應對廚餘處理的挑戰，為社會和環境做出了重要貢獻。泓橋環保科技為台灣目前最知名的「3小時廚餘變黃金」環保產業，投注18年與中興大學合作，與中研院楊秋忠院士合作採用楊院士研發的酵素轉化科技，解決「廚餘問題、農地土壤硬化及低碳排放」的廚餘處理新科技，並將其轉化為有價值的有機肥料及有機質營養液，不僅解決了傳統堆肥過程中的惡臭及汙水問題，還能高效處理廚餘，大幅節省時間和資源。

泓橋環保科技公司每日平均廚餘處理量可達80公噸，並產製約20噸的有機肥料。這一規模展示了貴公司在廚餘處理領域的強大能力和領先地位。處理流程包括進料、人工檢拾、粉碎、脫水和酵素處理等步驟，每個步驟都經過精心設計和專利技術的支持。

議長邱奕勝、議員吳進昌、涂權吉、許更生、彭俊豪，與桃園市副市長蘇俊賓、市府經發局長張誠、環保局副局長呂明錡、顏己喨、泓橋公司董事長張永煬、營運長張永輝都出席參觀活動。

泓橋環保科技公司每天清處理廚餘的量，足以負擔桃園市政府每天回收的廚餘。記者鄭國樑／攝影
泓橋環保科技公司每天清處理廚餘的量，足以負擔桃園市政府每天回收的廚餘。記者鄭國樑／攝影
廚餘經過尖端的發酵技術，很快就可以成為有機肥料。記者鄭國樑／攝影
廚餘經過尖端的發酵技術，很快就可以成為有機肥料。記者鄭國樑／攝影
張善政仔細觀察廚餘做成肥料的過程。記者鄭國樑／攝影
張善政仔細觀察廚餘做成肥料的過程。記者鄭國樑／攝影

廚餘 專利 張善政 碳排放 中研院 院士

延伸閱讀

看了心碎！某新北高中營養午餐內容物曝 家長哭：菜單上沒寫「廚餘」

桃立委第6選區藍1人爭提名 民眾黨不缺席 趙正宇拚連任

桃園觀音國民運動中心確定7月10日開幕 比其他中心優惠

邱若華爭取桃園6選區提名 國民黨：續徵詢其他黨員意願

相關新聞

水汙染讓關西人怒了！ 發起連署要求全面監管工廠

新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，不僅造成生態浩劫，就連自來水都被迫停水多日，居民怒不可遏，地方環團更宣布發起萬...

關西新埔宣布減免自來水費 水公司將再向汙染業者求償

新竹縣關西鎮爆發近年最嚴重水汙染事件，地方民怨沸騰，自來水公司宣布，因鳳山溪汙染事件而停水24小時以上的關西及新埔鎮用戶...

新竹鳳山溪遭毒化物汙染 楊文科震怒：絕不寬貸

新竹縣鳳山溪發生嚴重汙染，關西鎮長陳光彩今拜會新竹縣長楊文科，共同商討汙染事件後續處理。楊文科強調絕不寬貸業者偷倒汙染廢...

注意！高鐵桃園站臨時接送區 今起建置科技執法抓違停

為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，桃園市政府警察局從今凌晨起，在桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區，建置「違規停車偵測科技執...

奔波外地訓練狗兒會暈車 竹市砸千萬打造搜救犬訓練場

台灣僅消防署位於南投的訓練中心及高雄市政府設有搜救犬專用訓練場地，新竹市消防局飼養4隻搜救犬，不僅往返外地訓練舟車勞頓，...

桃市長杯龍舟賽歸鄉節22日啟動 管制路段停車看這裡

今年端午節4天連假，桃園市府客家事務局在龍潭區龍潭大池辦理2023龍潭歸鄉文化節活動，22日起展開市長杯龍舟賽競賽，包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦