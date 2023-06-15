桃園泓橋科技用中研院士合作快速醱酵技術 廚餘變黃金

桃園市長張善政今下午前往泓橋環保科技公司，參訪廚餘再利用製成肥料的尖端技術，並表示泓橋公司採用中央研究院院士楊秋忠研發的專利酵素，以快速醱酵技術為基礎，僅需3.5小時便能將廚餘轉化為有價值的肥料。他過去擔任科技部長時，曾頒獎表揚楊秋忠院士相關的專利技術，如今泓橋公司具備獨到眼光，將學界傑出的研究成果落實在產業界，以先進的科技處理廚餘問題，這是桃園的驕傲。

泓橋公司董事長張永煬表示，他謹記父親「飲水思源」的教誨，毅然決然地將與中研院、中興大學產學合作18年的「垃圾變黃金2.0計畫」推展至家鄉觀音，同時也回饋鄉里，將廚餘轉化成的肥料，免費提供觀音區農民從事農業經營，在相關農作運用上已獲得相當的成就。

桃園市議長邱奕勝也參觀泓橋科技，他表示從事廚餘處理這項環保行業相當辛苦，尤其能將廚餘轉化為有價值的肥料，相當難能可貴，台灣也需要更多這樣願意回饋社會的企業。同時，感謝市府環保局願意給予優質企業機會、支持永續發展。

觀音區在地議員吳進昌、許更生也稱讚泓橋不但引入高科技處理桃園新的廚餘，處理後生成的肥料也提供觀音鄉親免費使用，並幫助農民降低有機作物的施肥成本，連日本、歐洲、沙烏地阿拉伯都表示要派專家了解這項技術。

泓橋環保科技公司今年5月獲得經濟部國家產業創新獎，是環保領域中的佼佼者，以創新科技應對廚餘處理的挑戰，為社會和環境做出了重要貢獻。泓橋環保科技為台灣目前最知名的「3小時廚餘變黃金」環保產業，投注18年與中興大學合作，與中研院楊秋忠院士合作採用楊院士研發的酵素轉化科技，解決「廚餘問題、農地土壤硬化及低碳排放」的廚餘處理新科技，並將其轉化為有價值的有機肥料及有機質營養液，不僅解決了傳統堆肥過程中的惡臭及汙水問題，還能高效處理廚餘，大幅節省時間和資源。

泓橋環保科技公司每日平均廚餘處理量可達80公噸，並產製約20噸的有機肥料。這一規模展示了貴公司在廚餘處理領域的強大能力和領先地位。處理流程包括進料、人工檢拾、粉碎、脫水和酵素處理等步驟，每個步驟都經過精心設計和專利技術的支持。