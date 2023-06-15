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關西新埔宣布減免自來水費 水公司將再向汙染業者求償

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
自來水公司緊急施工臨時取水口，目前新埔、關西都已恢復供水。圖／水公司提供
自來水公司緊急施工臨時取水口，目前新埔、關西都已恢復供水。圖／水公司提供

新竹縣關西鎮爆發近年最嚴重水汙染事件，地方民怨沸騰，自來水公司宣布，因鳳山溪汙染事件而停水24小時以上的關西及新埔鎮用戶，依營業章程規定減免部分水費，同時也將向造成汙染的業者求償相關損失。目前新埔鎮供水已緊急改管，不取鳳山溪水，採調度工程供水，水質符合飲用水標準。

水公司表示，因為新埔淨水場取水口就位於鳳山溪下游，距汙染源約10公里，經過13日、14日陸續取樣檢驗，原水水質都不符合標準，因此最後決定以原水調度工程，改接桃園-新竹幹管的水，水源來自石門、寶山水庫、頭前溪，另有4口水井加入供水，15日凌晨順利完成改管，新埔鎮已全面恢復供水。

據了解，此次外洩的有機化學溶劑疑似為「苯乙烯」，若人體暴露在汙染之下，可能會造成神經系統及肝臟嚴重損傷。不過新竹縣環保局並未證實，僅指出有可能，但實際化學成分仍要檢驗才能確定。

水公司指出，因鳳山溪汙染嚴重，關西淨水場已將取水口往汙染源上游移動50公尺，關西淨水場內各項淨水設施都完成清洗作業，包括沉澱池、清水池排空、清洗汙染物，快濾池濾砂更換新砂。

新竹 水質 水庫 停水

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