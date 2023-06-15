桃市長杯龍舟賽歸鄉節22日啟動 管制路段停車看這裡
今年端午節4天連假，桃園市府客家事務局在龍潭區龍潭大池辦理2023龍潭歸鄉文化節活動，22日起展開市長杯龍舟賽競賽，包括小人國、六福村遊樂園景點，預計數萬人潮湧入，龍潭警分局今天表示，為疏解塞車，22日晚上8時至25日晚上12時，規畫神龍路行人徒步區管制進出，龍元路禁止車輛通行，請民眾、遊客注意。
端午節自22日起4天假期，民眾返鄉、出遊多，國道22日上午實施高承載管制，龍潭警方將配合在國道3號龍潭、高原交流道南下匝道，實施高乘載管制工作，另為配合龍潭歸鄉文化節活動、市長杯龍舟競賽，確保龍潭大池周邊及小人國、六福村交通順暢，龍潭大池周邊的神龍路（龍元路至南龍路口）規畫行人徒步區，龍元路（神龍路至中豐路口）禁止車輛通行，請車輛改道通行，避免塞車。
警方規畫龍潭歸鄉文化節及龍舟賽的停車地區，包括龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車位，還有龍華路、公園路的公有停車場外，亦規畫龍潭高中、凌雲國中臨時停車場，方便民眾、遊客遊玩方便。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言