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桃市長杯龍舟賽歸鄉節22日啟動 管制路段停車看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
端午節龍潭歸鄉文化節22日起展開市長杯龍舟賽活動，警方規畫行人徒步區禁止車輛通行及停車位，管制疏解交通。圖／警方提供
端午節龍潭歸鄉文化節22日起展開市長杯龍舟賽活動，警方規畫行人徒步區禁止車輛通行及停車位，管制疏解交通。圖／警方提供

今年端午節4天連假，桃園市府客家事務局在龍潭區龍潭大池辦理2023龍潭歸鄉文化節活動，22日起展開市長杯龍舟賽競賽，包括小人國、六福村遊樂園景點，預計數萬人潮湧入，龍潭警分局今天表示，為疏解塞車，22日晚上8時至25日晚上12時，規畫神龍路行人徒步區管制進出，龍元路禁止車輛通行，請民眾、遊客注意。

端午節自22日起4天假期，民眾返鄉、出遊多，國道22日上午實施高承載管制，龍潭警方將配合在國道3號龍潭、高原交流道南下匝道，實施高乘載管制工作，另為配合龍潭歸鄉文化節活動、市長杯龍舟競賽，確保龍潭大池周邊及小人國、六福村交通順暢，龍潭大池周邊的神龍路（龍元路至南龍路口）規畫行人徒步區，龍元路（神龍路至中豐路口）禁止車輛通行，請車輛改道通行，避免塞車。

警方規畫龍潭歸鄉文化節及龍舟賽的停車地區，包括龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車位，還有龍華路、公園路的公有停車場外，亦規畫龍潭高中、凌雲國中臨時停車場，方便民眾、遊客遊玩方便。

端午節龍潭歸鄉文化節22日起展開市長杯龍舟賽活動，警方規畫行人徒步區禁止車輛通行及停車位，管制疏解交通。圖／警方提供
端午節龍潭歸鄉文化節22日起展開市長杯龍舟賽活動，警方規畫行人徒步區禁止車輛通行及停車位，管制疏解交通。圖／警方提供

龍潭大池 塞車 龍舟賽 端午節 停車場 連假

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