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感受端午節氣氛兼做公益 全齡文教邀長輩齊聚包肉粽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
全齡文教發展協會指出，上坪社區人口老化高達228.75% ，遠超過竹東鎮人口老化103.8%達2倍之多。圖／全齡文教發展協會提供
全齡文教發展協會指出，上坪社區人口老化高達228.75% ，遠超過竹東鎮人口老化103.8%達2倍之多。圖／全齡文教發展協會提供

端午節即將到來，新竹縣全齡文教發展協會昨天舉辦「粽情粽意眾飄香」活動，邀請竹東鎮上坪社區50多名長輩一起帶著自家晚輩及媳婦們包粽子，不僅可增進彼此感情，還將多出來的粽子分送至其他行動不便參與社區活動的居民手上，讓上坪居民都能感受端午節氣氛。

新竹縣全齡文教發展協會指出，上坪社區人口老化高達228.75%，遠超過竹東鎮人口老化103.8%達2倍之多；社區內半數以上是高齡獨居的長輩，全齡文教自2020年深耕上坪後，不僅開辦了長照C據點、伯公照護站，其後更向勞動部申辦多元就業方案協助中高齡失業者能重建工作自信，培養再就業能力，在公部門資源挹注下讓長輩們老有所依、在地安養的晚年生活。

這次「粽情粽意包粽子」活動，不僅是溫馨的家庭互動時刻，也成為了推廣客家傳統文化及加強社區凝聚力的重要活動。全齡文教除了用心經營C據點外，也積極鼓勵居民及家眷參與社區活動，展現了對於文化傳承的重視，讓長者的經驗與傳承能繼續發光發熱，讓上坪高齡者能在地安老成功老化。

除了包粽子活動外，全齡文教也準備一系列的節目和娛樂活動，讓社區長輩們度過一個愉快的時光。新竹縣議員鄭朝鐘也現身活動，和社區獨居長輩一起互動，藉由傳統節日的習俗，拉近彼此之間的距離，讓長輩們感受到團體活動的熱情，獨居而不孤單。

鄭朝鐘表示，感謝全齡文教發展協會重視偏遠地區關懷據點的經營及重視老人們的社會福利，全齡文教除了照顧長輩之外，暑假期間更與國小結合舉辦老幼共學夏令營活動，將客家文化傳承傳遞給下一代，成功傳遞老幼共學世代共榮。

肉粽也將分送至其他行動不便的居民手上，一同感受端午節氣氛。圖／全齡文教發展協會提供
肉粽也將分送至其他行動不便的居民手上，一同感受端午節氣氛。圖／全齡文教發展協會提供
新竹縣全齡文教發展協會邀請竹東鎮上坪社區50多名長輩一起帶著自家晚輩及媳婦們包粽子。圖／全齡文教發展協會提供
新竹縣全齡文教發展協會邀請竹東鎮上坪社區50多名長輩一起帶著自家晚輩及媳婦們包粽子。圖／全齡文教發展協會提供

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