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竹縣鳳山溪汙染太嚴重 新埔最快中午恢復供水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣關西、新埔地區因鳳山溪遭不明事業廢棄液體汙染水源，導致大停水。圖／新竹縣關西鎮環境守護協會提供
新竹縣關西、新埔地區因鳳山溪遭不明事業廢棄液體汙染水源，導致大停水。圖／新竹縣關西鎮環境守護協會提供

新竹縣鳳山溪遭到事業廢液汙染，原本水公司前天宣布關西及新埔可恢復供水，沒想到昨天上午疑因土壤滲出汙染導致溪面再度出現油汙，雖關西淨水場緊急改取水口，已恢復供水，但下游新埔難逃此劫，到昨天下午水質仍不過關，水公司預估最快今天中午才正常供水。

據了解，關西鎮長陳光彩昨天上午7時許率關西鎮公所團隊到汙染處勘察，沒想到在現場鳳山溪流域水面又看到漂浮油汙，他懷疑外流的1噸有害事業廢液早已滲入土壤，造成鳳山溪即便經過連日清汙，因土壤不斷滲出廢液仍持續發生汙染，環保局對此也正了解中。

水公司前天緊急將關西淨水場取水口往汙染源上游遷移50公尺，昨天凌晨到中午全鎮已陸續恢復供水，但下游的新埔淨水場卻遲遲無法達到原水水質標準，原本預計昨天中午能恢復供水，但疑似上游汙染物不斷隨水流向下游沖刷，就連水公司人員昨天中午到鳳山溪邊察看，現場有機溶劑臭味都讓人難以忍受，水公司人員形容「這種水別說喝，連聞到都受不了」。水公司表示，因新埔水質不達標，昨確定無法復供，新埔鎮部分區域持續停水，正研擬改管。

新埔鎮長陳英樓表示，對於業者汙染水源感到氣憤，但當務之急是盡快讓自來水復供，因為新埔鎮已停水2天，再停下去民眾生活很不方便，公所也決議配合關西公所對業者提告求償。

水質 停水 新竹

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