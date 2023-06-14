竹縣鳳山溪汙染太嚴重！新埔鎮無法恢復供水 水公司頭大

新竹縣鳳山溪遭到事業廢液汙染，原本水公司昨宣布關西及新埔可恢復供水，沒想到今上午再度發生汙染外洩，雖關西淨水場緊急改取水口逃過一劫已恢復供水，但下游新埔難逃此劫，到今天下午水質仍舊不過關，水公司預估最快也要到明天中午新埔鎮才能正常供水。

據了解，關西鎮長陳光彩今天上午7時許率關西鎮公所團隊到汙染處勘察，沒想到在現場鳳山溪流域水面又看到漂浮油汙，他懷疑外流的1噸有害事業廢液早就已經滲入土壤，造成鳳山溪即便經過連日清汙，因土壤不斷滲出廢液仍持續發生汙染。

水公司在昨天已緊急將關西淨水場取水口往汙染源上游遷移50公尺，因此從今天凌晨到中午全鎮已陸續恢復供水，但下游的新埔淨水場卻遲遲無法達到原水水質標準，原本預計今天中午能恢復供水，但疑似上游汙染物不斷隨水流向下游沖刷，就連水公司人員今天中午到鳳山溪邊察看，現場有機溶劑臭味都讓人難以忍受，水公司人員形容這種水別說喝，連聞到都受不了。

水公司表示，因新埔水質不達標，確定今天無法復供，新埔鎮部分區域仍持續停水，水公司正研擬改管，捨棄從鳳山溪取水，改由頭前溪取水的大新竹供水系統供水，最快明天中午新埔鎮才能恢復自來水。

新埔鎮長陳英樓表示，對於業者汙染水源感到氣憤，但當務之急是盡快讓自來水復供，因為新埔鎮已經停水2天，再停下去民眾的生活很不方便，新埔鎮公所也決議配合關西鎮公所對業者提告求償。