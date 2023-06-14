關西才恢復供水又傳浮油汙 鎮長：可能滲進土裡了

新竹縣關西鎮及新埔鎮近日受到鳳山溪上游遭事業廢液油汙汙染，不僅魚蝦大量暴斃，就連自來水都慘遭波及停水多日，今天清晨才陸續恢復供水，未料上午又傳鳳山溪浮油汙，鎮長陳光彩懷疑是汙染源已滲進土壤，才會清完又冒出來。

陳光彩指出，因關西及新埔地區預計在今天中午前全面完成恢復供水，上午公所前往汙染事故現場勘查，目前淨水場設備、沉澱池及過濾池都已完成清洗或更換，不過在鳳山溪部分流域仍發現水面漂浮輕微油汙，懷疑是事業廢液早已滲入土壤，目前仍持續滲出當中，恐怕造成環境長期汙染。

陳光彩表示，目前已與水公司確認，淨水場取水口暫時不會再受汙染影響，不過針對這次廢木材回收再利用業者涉嫌在廠區內貯放16桶有害事業廢液，造成其中1噸廢液發生外洩並流入鳳山溪造成汙染，公所決定將聘律師替民眾打公害集體訴訟討公道。

受到停水影響，關西鎮上今天仍有大半餐廳及小吃店持續暫停營業，不少店家痛罵汙染事件十分惡劣，造成全鎮營業損失慘重，還有業者不放心自掏腰包洗水塔，不少家庭主婦也抱怨根本沒法開火煮飯，就連街上都買不到吃喝，只能到隔壁桃園龍潭或竹北市區解決。

水公司表示，目前關西淨水場水質檢驗無虞，針對下游的新埔淨水場也會在確認原水水質恢復後，在今天中午12時過後陸續恢復新埔地區的供水，後續水公司也會依法向汙染業者求償；鎮公所則提醒民眾目前雖陸續恢復供水，仍建議復水時先行清洗水塔後並放水5到10鐘後再行使用。