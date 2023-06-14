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配合桃園捷運工程 水公司大停水換管 凌晨提早恢復供水
桃園市政府捷運工程局今天上午表示，自來水公司配合捷運工程，6月12日起執行桃園區介壽路管線臨遷工程及大湳廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程，連帶造成桃園市龜山、蘆竹、桃園、八德4區，及新北市林口、泰山、五股區停水9至43小時不等，為避免造成民眾不便水公司連夜趕工，今天凌晨1時30分比預定時間提前1.5小時，全面恢復供水。
捷工局說明，這次自來水管線遷移是配合捷運綠線G06車站工程，為加速自來水管遷移，市府捷工局調整車站施工順序，讓自來水公司能提前預埋管徑1.2公尺，長約230公尺的自來水管，並提供場地置放改接水管材料，大幅減少施工停水時間。期間捷運施工廠商也協助調派遣義交疏導交通及抽排水，現場提供挖土機及吊卡車支援自來水公司，做好萬全準備。
停水期間市政府還成立應變中心，邀集捷工局、民政局、消防局、新聞處、交通局、警察局、研考會、相關區公所，及交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段等單位進駐，隨時掌握工程進度，並由王明鉅副市長到現場確認各工項順利完成，縮短停水歷時。
捷運工程局局長劉慶豐說，捷運綠線G06車站是捷運八德段通車的主要工區，這次自來水管線遷移作業順利完成，是捷運工程的重大突破，同時汰換老舊自來水管線，提高用水品質，停水期間感謝市民體諒與配合。捷工局表示如有其他用水問題，可撥打台水公司全國24小時免付費客服專線1910或市民專線1999洽詢。
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