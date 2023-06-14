汙染竹縣鳳山溪釀停水 業者面臨求償

新竹縣鳳山溪上游11日疑遭工廠傾倒事業廢液汙染，造成魚群暴斃和關西、新埔大停水，激起民怨，關西鎮長陳光彩昨聲明，公所將聘律師替民眾打公害集體訴訟，自來水公司也宣布將向禍首求償；涉嫌重大的業者否認涉案，強調廢液跟他們無關，不知為何造成汙染。

鳳山溪汙染事件造成6400戶民眾預計停水2天，黃姓居民痛批，關西交通不便，居民多在家開伙，停水讓他們措手不及，吃飯都成問題，更別說不能洗澡、洗衣服。

南山里長羅仕焰抱怨，民眾說水塔有臭味，擔心有毒，怕復水後還有毒物殘留；東安里長謝進全也說，許多行動不便老人家無法前來取水，他送水疲於奔命，市區供水站更一度供應不及，民眾抱怨連天。

竹縣環保局指出，1家2年多前進駐的廢木材回收再利用業者涉重嫌，在廠區內貯放16桶、跟其經營項目不符且經抽驗為有害的事業廢液，汙染事件發生後，其中1桶約1噸廢液不知去向，疑流入鳳山溪造成汙染，2周後化驗報告出爐即可釐清。業者否認涉案，主張廢液桶是廠區前手、某光電廠結束營業後所留，跟他們無關。

環保局、關西鎮公所和許多居民昨與檢調單位聯手保存證據，準備以訴訟要求涉案業者賠償損失、恢復河川原狀。自來水公司也指出，汙染溪水進入關西淨水場，導致設備無法運作，沉澱池須清洗，快濾池也要清洗、換補砂，加上緊急施工新取水口等作業所需費用，都要求償。

水公司說，昨陸續完成各淨水設備運轉測試，檢測水質符合飲用水標準才放行，預計今天中午12時全面恢復正常供水。