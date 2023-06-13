關西淨水場上游遭汙染 台水趕工關西提前復水 新埔仍停水

新竹縣關西、新埔地區因鳳山溪遭不明事業廢棄液體汙染水源導致大停水，台灣自來水公司第三區管理處緊急在舊取水口上游50公尺架設臨時取水設施，並趕工清洗沉澱池、清水池及更換快濾池、濾砂，經多項水質檢驗合格，今晚6時許已逐步恢復供水，預計明天10時全面恢復供水；但因新埔地區水質尚未符合標準，暫無法恢復供水。

自來水公司指出，6月12日上午7時因鳳山溪上游原水疑遭有機溶劑汙染，關西淨水場也受影響，為確保民眾用水安全，已緊急停水。台水公司及協力廠商連夜趕工，於上游未經汙染水源處架設臨時抽水站，並全面清洗淨水場沉澱池、清水池及更換快濾池、濾砂，經多項水質檢驗，供水端採樣已符合飲用水水質標準，因此提前於今晚6時許逐步出水，預計明天10時全面恢復供水。

此外，由於新埔淨水場取水口位於汙染源下游約10公里，今晚5時取樣檢驗，原水水質尚未符合標準，為確保民眾用水安全，原停水區域新埔鎮照門里、巨埔里、新民里、新生里、新埔里、五埔里、四座里、鹿鳴里以及關西鎮東平里，暫無法恢復供水。