台水桃園3工程完成 預計14日凌晨3時全面復水

台灣自來水公司配合捷運綠線辦理桃園區介壽路管線臨遷等3工程已完成，台水公司今天表示，新北市及桃園市的停水區已域陸續啟動送水，預計明天凌晨3時全面復水完成。

桃園市副市長王明鉅上午主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」表示，台水公司配合捷運綠線辦理三合一工程停水作業，工程進行順利且進度超前，其中「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」已於昨天完工；「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」也在今天凌晨施工完畢，停水區已陸續啟動送水。

王明鉅指出，針對這類大規模計畫性停水，他建議台水公司可預先進行一整年度的停水規劃，並將各工程合併辦理，讓市府能提早因應，降低民眾不便。

經發局表示，因應這次的停水，經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度外，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，停水36小時的新北市林口區、停水39小時的桃園市龜山區及新北市泰山區，以及停水43小時的桃園市龜山區與蘆竹區，整體復水進度預計在今天下午6時達50%、明天凌晨3時達100%。

台水公司表示，截至上午8時，桃園及新北整體復水進度達44%，其中桃園市的八德與桃園區已於12日下午1時開始復水，並於同日下午5時全面復水；新北市林口區、泰山區、五股區、桃園市龜山區、蘆竹區等則提前在13日凌晨零時啟動復水，預計明天凌晨3時全面完成復水。