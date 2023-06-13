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關西、新埔供水站看這 新取水口完成 最快午夜恢復供水
新竹縣關西、新埔地區因鳳山溪遭不明事業廢棄液體汙染水源導致大停水，台灣自來水公司第三區管理處也緊急開設臨時供水站提供民眾取水。三區處表示，已經在舊取水口上游150公尺處串接新的取水口，目前已完成，但由於淨水廠內設備仍有殘留遭汙染原水，目前還在清理當中，最快午夜0時恢復供水。
自來水公司表示，這次停水在關西地區共設有24個臨時供水站、25個水塔；新埔地區也設置11個臨時供水站，詳細取水資訊可上自來水公司官網查詢。由於淨水廠還在清理當中，原預計明天中午恢復供水，但因人員積極處置中，希望搶在午夜0時恢復供水。
關西鎮供水站：東平里東平宮、南和里南和國小對面、新力里集會所、上林里元和宮、大同里茅子埔公車站旁、仁安里廣華汽車材料行旁、北山里關懷據點（共2水塔）、南山里南山大橋前100公尺停車場、北斗里關西戶政事務所對面、西安里關西鎮長壽會館。
以及東興里太和宮、南雄里土地公廟對面、東山里社區活動中心、東光里潮音禪寺、新富里資源回收站、錦山里華光由根山居、玉山里玉山國小前、關西鎮培靈醫院、統一渡假村馬武督渡假會議中心、東光國小、東安里迎風館、北斗里第一停車場公園、南新里南華派出所、關西鎮公所。
新埔鎮供水站：內思高工旁、旱坑社區活動中心、九芎湖入口石牌旁、寶鎮加壓站、關西營區加壓站前、寶石國小、新補武財神廟、巨埔休閒農場入口、照東國小、照門里集會所、新埔鎮公所。
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