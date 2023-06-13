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頭份市打造完成「全齡公園」高鐵橋下閒置空間變身
苗栗縣頭份市公所爭取將新華里高鐵橋下的空間打造成「全齡公園」，去年底開工，如今已完工，除了活化橋下閒置空間，也將鄰近的通學步道亮化，市公所將在近日內驗收完成後對外開放，提供當地社區居民作為全齡休憩的好去處。
頭份市公所指出，全齡公園原本規畫在中正路另一側施設，由市公所自籌1000萬元辦理，但當地因是早年客家古窯的遺址，縣府及柴燒陶藝界另有古窯遺址公園的構想，因此市公所重新選擇地點，在僑善國小斜對面的高鐵橋下規畫全齡公園。
市公所工務課指出，全齡公園運用高鐵橋下的蔭蔽空間打造，全長約300公尺，工程去年12月開工至今，原本雜亂的環境已整治活化完成，除了有孩童遊玩的滑步車遊戲場、鞦韆、攀爬網等設施，同時也設置成人體健設施。
頭份市長羅雪珠表示，全齡公園歷經多次與台灣高鐵公司現勘、協調，工程終於完工，許多鄉親關心何時才能開放，目前因尚未驗收仍暫時封閉管制，近期驗收合格後將隨即開放鄉親使用。
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