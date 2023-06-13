要求航空城撤銷區段徵收 9地主勝訴

桃園航空城都計是台灣有史以來最大開發案，區段徵收規模也創紀錄；10名居民不服土地被納入徵收範圍，提行政訴訟救濟，請求撤銷區段徵收土地處分，台北高等行政法院昨判9居民勝訴，1人敗訴，全案可上訴。

呂姓居民得知判決結果說，政府要建設桃園機場第三跑道，根本不需要用到他們的土地，僅因別人私利就強行被徵收，如今土地徵收的處分經法院撤銷，也放下一些內心負擔；吳姓居民也感謝法院判決還他們公道。

民間聲援團體呼籲內政部、民航局不要上訴，盡快偕同桃市府等檢討航空城計畫，並與居民協商保留方案。

交通部民用航空局為開發新社區、取得含第三跑道的機場專用區與毗鄰的自由貿易港區用地，區段徵收桃園市多筆私有土地，其中10名居民不服提行政訴訟。

北高行指出，區段徵收是全部徵收區域內土地後，再重新規畫、整體開發的綜合性土地改良事業，機關應核實審查區段徵收具有公益性、必要性及合於比例原則。本案訴訟標的是以興建桃園國際機場第三跑道為核心，遞次擴張到計畫範圍，與桃園市政府桃園航空城附近地區區段徵收計畫不同。

法院表示，9居民所有土地部分，內政部審議小組雖以部分土地屬農牧用地、建築用地，不符地用管制或以噪音等環境問題，決議徵收，但徵收非調整居住環境唯一方法，內政部處分手段欠缺正當、必要性；判決9居民勝訴、1居民因徵收處分於法有據，判決敗訴。